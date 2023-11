Robí ho šťastným a dáva mu nádej. Brad Pitt má po trpkom rozvode vážny vzťah s krásnou dizajnérkou

„Rozišla som sa s Bradom Pittom pre dobro a blaho celej svojej rodiny a našich šiestich detí. Bolo to správne rozhodnutie,“ hovorila pre indický Vogue Angelina Jolie, ktorá v roku 2016 požiadala o rozvod. Brad Pitt po odhalení dôvodov rozpadu ich vzťahu priznal, že rozvod zapríčinil on sám a uvedomil si množstvo chýb, ktoré urobil.

„Ak niekoho milujete, necháte ho ísť. Teraz už viem, čo to znamená. Znamená to milovať bez toho, aby ste druhého vlastnili. Znamená to neočakávať nič na oplátku. Bolo mi to sakramentsky jedno, kým som to nezažil,“ hovoril pre GQ herec, ktorý po trpkom rozvode opäť našiel šťastie. Ako teraz uviedol zdroj pre magazín People, Brad Pitt oficiálne nazýva svojou priateľkou dizajnérku šperkov Ines de Ramonovou, s ktorou oslávil výročie.

Prvý vážny vzťah

Dvojica sa spoznala v roku 2022 a prvýkrát sa objavili ruka v ruke na oslave hercových 59. narodenín. „Brad je ňou úplne nadšený, spoznali sa cez spoločného priateľa, je veľmi milá,“ povedal vtedy zdroj, ktorý priznal, že herec si veľmi užíval rané fázy čerstvého vzťahu

Vzťah teraz potvrdil aj samotný Brad, ktorý Ines oficiálne predstavuje ako svoju priateľku. „Toto je Bradov prvý poriadny vzťah od rozvodu,“ povedal pre People zdroj, podľa ktorého Brad s priateľkou vychádza výborne. „Je skvelé vidieť ho na dobrom mieste. Ines ho robí veľmi šťastným,“ odkázal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=197086340111670&set=a.160088903811414

Dala mu nádej

Iný zdroj pre US Weekly uviedol, že nový vzťah je pre Brada ako svieži vánok, pretože od rozvodu s Angelinou Jolie nikoho skutočne nemiloval. „Po rozvode s Angie prežíval ťažké chvíle a Ines mu dala veľkú nádej. Má na jeho život veľmi dobrý vplyv,“ uviedol s odkazom na hercove problémy s alkoholom. Tie boli jedným z dôvodov rozvodu.

„Som celkom známy tým, že neplačem. Neplakal som celých 20 rokov a teraz som zistil, že dokážem byť dojatý. Dojatý mojimi deťmi, priateľmi, správami,“ vravel pre GQ herec, ktorý sa liečil z alkoholizmu a už šesť rokov úspešne abstinuje. Obrovskou podporou mu je aj priateľka Ines, ktorá na Brada v ničom nevyvíja nátlak. „Nemôžu byť šťastnejší,“ odkázali.