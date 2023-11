Otecka odvliekli do väzenia a hrozili, že mu zlikvidujú aj syna. Milan Kňažko dokázal komunistov poraziť

„Utvorte koridor!“ To sú dve legendárne slová, ktoré sa stali symbolom Nežnej revolúcie. Na svedomí ich má herec a bývalý politik Milan Kňažko. Jeho osud bol tiež plný koridorov, ktorými sa musel predierať od útleho detstva a jednoduché to nemal ani v láske. Prvú ženu si bral sotva ako 20-ročný, druhou manželkou sa stala francúzska herečka, no životné šťastie nakoniec našiel až pri Eugénii. Za neľahké detstvo ho nakoniec život v dospelosti odmenil.

Žil ako Oliver Twist

Milan Kňažko pochádza z dediny Horné Plachtince blízko Veľkého Krtíša. Otec bol roľník, pracoval aj ako drobný obchodník a pridal sa k Slovenskému národnému povstaniu. Keď v roku 1949 prišiel o živnosť, robil vedúceho učtárne. Celá rodina žila veľmi skromne a Milan, ktorý bol najmladší z troch bratov, musel dospieť už ako malé dieťa.

Keď mal päť rokov, do ich nového bratislavského domu prišli cudzí ľudia a otca odviedli do väzenia, kde ho držali sedem rokov. Stal sa obeťou vykonštruovaného procesu. Keď odnášali otca z bytu, Milan Kňažko stál bezmocne v kuchyni a už vtedy si hovoril, že raz tento nespravodlivý svet zmení.

„Jeho detstvo bolo podobné Oliverovi Twistovi, a to hovorím s rešpektom. Otca mu zavreli, vychovávala ho matka a pretĺkali sa životom ťažko,“ spomínal pre Korzár Kňažkov kamarát Ján Štrasser. Milanova mama musela uživiť troch synov a chodila do niekoľkých zamestnaní, aby mali čo jesť a kde bývať.

Nakoniec sa rozviedla, pretože po odsúdení manžela jej komunisti skonfiškovali polovicu domu a na zvyšok uvalili vysokú daň, ktorú nedokázala platiť. Milan Kňažko sa ale nikdy nesťažoval. „Človek má len jedno detstvo. No dieťa toho vydrží veľa. Vždy ostanú pekné spomienky, to ostatné už život vygumuje,“ priznal Kňažko, ktorý pracoval už od útleho detstva. Jeho veľkým snom bolo ale herectvo.

Prvá manželka kaderníčka

Na Vysokú školu múzických umení ho prvýkrát nezobrali, pretože učitelia neboli spokojní s jeho rečou. Nakoniec mu ale o rok neskôr dali šancu a v roku 1968 VŠMU úspešne absolvoval. Prvýkrát sa Milan Kňažko oženil ešte ako sotva 20-ročný študent.

