Šéfka bezpečného domu pre týrané ženy: Od násilného partnera často odchádzajú na viackrát

Je to známy príbeh. Láska, ktorá sa po mesiacoch či rokoch premení na pascu, z ktorej sa dá ťažko vyslobodiť. Udieranie, krik aj psychické násilie sa stávajú realitou mnohých manželiek a partneriek. Tie z toho často obviňujú samé seba a pokoj sa pre ne stáva luxusom, ktorý si už nemôžu dovoliť.

„Najhoršie, čo sa môže stať, ak sme svedkami násilia, je zatvárať pred ním oči. Domáce a rodovo podmienené násilie sa týka každého z nás. Žene treba dať najavo, že na to nie je sama a sme tu pre ňu,“ pripomína psychologička Judita Majerová, ktorá je tiež riaditeľkou Bezpečného ženského domu Brána do života. V relácii DÁSATO Svet podľa Gabiky pripomína, že aj keď je proces odpútania sa od násilného partnera dlhý a náročný, vždy je možné takúto životnú výzvu zvládnuť.

V rozhovore s Juditou Majerovou sa dozviete: ako reagovať na násilie v okolí a dať obeti najavo, že na celú situáciu nie je sama,

z čoho pozostáva proces osamostatnenia sa a s čím všetkým sa ženy môžu obrátiť na Bránu do života,

akým spôsobom sa starajú o bezpečie detí, ktoré so ženami prichádzajú,

prečo je organizácia nielen fyzickou, ale aj psychologickou istotou pre obete,

že je možné násilný vzťah opustiť a znova nájsť pokoj.

Judita Majerová spomína príbeh bývalej klientky, ktorej meno sa nedávno rozsvietilo na displeji jej mobilného telefónu. Keď zbadala prichádzajúci hovor, spočiatku mala obavy. Bola to žena, ktorá bola v násilnom vzťahu, a s Bránou do života absolvovala celý proces odchodu od partnera. Teraz sa však neozývala preto, že by sa znovu ocitla v krízovej situácii, práve naopak.

„Volala s tým, že už je na tej druhej strane a chcela by pomáhať ženám, ktoré sú v podobnej situácií, v akej bola ona. Chcela by ich inšpirovať, že sa to dá zvládnuť,“ spomína Majerová.

Občianske združenie Brána do života je fyzicky bezpečný priestor, kde ženy nájdu útočisko a tiež psychologicky bezpečný priestor, kde môžu nadobudnúť sebavedomie a znova prevziať kontrolu nad svojim životom. „Často sa stáva, že žena od partnera odchádza na viackrát. V celej tejto situácií sme s ňou a rešpektujeme jej rozhodnutia,“ vysvetľuje psychologička. Nevyhnutnou súčasťou je pri tom celom aj poskytovanie ubytovania, dlhodobá psychologická, právna pomoc a sociálne poradenstvo.

Celý rozhovor s psychologičkou si môžete pozrieť tu:

