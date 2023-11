Smrť si ho už brala k sebe, no zachránil ho bozk života. Toto je príbeh fotky, ktorú spoznal celý svet

Fotografovi Roccovi Morabitovi sa 17. júla 1967 podarilo urobiť fotografiu, aká sa len tak nevidí. Obrázok, z ktorého vyžarujú slzy aj zimomriavky, sa dostal do každého kúta sveta a zapísal sa do histórie. Dvaja muži pózujú vo vzduchu ako tanečníci. Jeden bezvládne visí, druhý sa mu svojimi perami snaží zachrániť život.

Čo sa presne v osudnú chvíľu stalo?

Rocco Morabito mal v ten deň celkom jasný program. V meste štrajkovali robotníci a on mal napoludnie dohodnuté stretnutie. Po splnení všetkých úloh sa zapozeral do neba, kde na žiarivo modrom pozadí pracovali robotníci na elektrických stĺpoch. Celá silueta sa mu páčila. Premýšľal, ako by si to čo najlepšie zaznamenal na svoj fotoaparát.

V tom sa ozval výkrik. Robotník na jednom zo stožiarov sa zrútil a vo vzduchu ho držal len bezpečnostný postroj. Visel bezbranne dole nohami a v okolí sa zhromažďoval vydesený dav. Randall Champion sa nechtiac dotkol elektrického vedenia a dostal zásah štyrmi tisíckami voltov. Morabito ihneď zavolal do redakcie a žiadal, aby na miesto poslali sanitku. Potom si vzal foťák a začal zaznamenávať všetko, čo sa dialo.

Priateľ nezaváhal

Dav sledoval, ako sa k bezvládnemu mužovi zo všetkých síl snaží dostať jeho kolega J.D. Thompson. Bol to jeho priateľ. Do práce nastúpili presne v rovnaký deň pred štyrmi rokmi. Keď zbadal, že jeho najbližší spolupracovník je v problémoch, neváhal ani sekundu a vybral sa pomôcť. „Chytil sa horúceho drôtu štyrmi prstami a elektrický prúd z neho vyšiel ľavou nohou. Na tom mieste mu vyfúklo dieru,“ opisoval neskôr Thompson celú udalosť.

Ikonická fotografia Bozk života. Foto: Wikipedia/Public Domain

