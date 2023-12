Každé Vianoce sa tešil na tento recept. Karel Gott si bez medvedích labiek nevedel predstaviť sviatky

Hoci v koncertných sálach na Vianoce ďalší rok nezaznie jeho hlas, v domácnostiach si jeho piesne budeme púšťať navždy. Pesničky Karla Gotta patria k Štedrému večeru rovnako ako vianočný stromček a popri nezabudnuteľných tónoch si môžeme pochutnať aj na jeho najobľúbenejších vianočných koláčikoch. Karel Gott počas Vianoc miloval „pracny“, ktoré my na Slovensku poznáme ako medvedie labky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=480240840138649&set=a.306247504204651

Miloval tradície

Karel Gott miloval Vianoce a na Štedrý deň sa medzi pozeraním rozprávok vždy išiel poprechádzať so svojou rodinou a fenkou Stellou do lesa. „Vždy sme zaniesli niečo pod zub do krmelcov srnkám,“ prezradila pre Blesk Ivana Gottová.

K rodinným tradíciám patrila aj štedrovečerná večera. Každý, kto si sadol ku stolu, mal na svojom mieste jedinečnú menovku a mohol sa pustiť do jedla. „Pochopiteľne nemohol chýbať Karlov milovaný smažený kapor s mamičkiným zemiakovým šalátom,“ spomínala Ivana, ktorá priznala, že na ich stole nikdy nemohli chýbať ani vianočné koláčiky.

Český portál Blesk uviedol, že posledné roky Karlovi Gottovi vianočné koláčiky nosila speváčka Monika Absolonová. Okrem toho, že dlhé roky bola jeho speváckou kolegyňou, stala sa aj jeho priateľkou, ktorá poznala postup na jeho obľúbené medvedie labky. Vyskúšajte tento recept, na ktorý sa Karel Gott tešil každé Vianoce.

Recept na medvedie labky Karla Gotta

Článok pokračuje na ďalšej strane: