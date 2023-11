Rozvod bola rana do srdca, ktorá ho prebrala. Paľo Drapák vtedy pochopil, čo je v živote naozaj dôležité

„Žena bola nešťastná a synovi som sa nevenoval. Dnes by som sa rozhodol úplne inak,“ sype si popol na hlavu po rokoch Paľo Drapák. Bývalý frontman a spevák kapely Metalinda kedysi ako manžel aj otec zlyhal a pre kariéru v hudbe obetoval vlastnú rodinu. Aby toho nebolo málo, prišiel o otca a musel predať byt. Napriek tomu, že vzťah s manželkou prešiel náročnou skúškou a Janette podala žiadosť o rozvod, po troch rokoch odlúčenia si k sebe opäť našli cestu. A vzali sa po druhý raz.

Foto: TASR - Milan Kapusta

Benjamín

Paľo Drapák sa narodil 19. novembra 1964 v Bánovciach nad Bebravou do rodiny šoféra autobusu a bol najmladší zo siedmich detí. Odmalička však inklinoval k hudbe a neskôr sa päť rokov učil hrať na klasickú gitaru a štyri roky sa venoval spevu.

Už počas štúdia na gymnáziu v rodnom meste účinkoval v školských skupinách Prievan a Skrat, no keď prišla v roku 1980 možnosť rozvíjať svoje spevácke kvality v rockovej kapele SBM, neváhal a okamžite sa jej chopil. S ňou potom vystupoval na festivaloch v Česku i na Slovensku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/OfficialMetaLinda/photos/t.100000082667402/973714099308463/?type=3

Žil iba pre hudbu

Prelom v jeho hudobnej kariére však nastal až po konkurze do rockovej kapely Metalinda, kde v roku 1987 hľadali speváka. Tmavovlasý mladík súperov s prehľadom porazil. Na vypredaných koncertoch s Paľom Drapákom celé Slovensko spievalo Zaľúbenú žabu alebo notoricky známu skladbu Slnko, nevychádzaj.

„Boli sme prvá heavymetalová kapela, ktorá prišla na československú scénu. Ľudia chodili na koncerty v tisícoch,“ spomínal rocker v rozhovore pre týždenník Šarm a dodal, že vtedy žil iba pre hudbu. Zároveň si privyrábal aj ako vodič prevádzkových áut a sanitiek v Mestskom ústave národného zdravia, keďže finančné ohodnotenie členov kapely nebolo také, aké by si predstavoval, a z niečoho bolo treba platiť účty.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/OfficialMetaLinda/photos/t.100000082667402/793635310649677/?type=3

Keď viezol detičkám do jasličiek plienky, sestričky sa okolo neho točili a chceli, aby im zaspieval Slnko, nevychádzaj. „Nevnímal som to ako niečo ponižujúce. Bral som to ako súčasť rockenrollového života,“ priznal ešte v roku 2008 spevák pre denník Nový Čas. Metalinda bola pre neho srdcová záležitosť.

Nešťastná Janette

No úspech s Metalindou a život rockera si časom začali vyberať svoju daň v jeho súkromnom živote. Spevák bol už pár rokov ženatý so svojou osudovou láskou Janette a navyše mal aj malého syna Michala. Prvé problémy v Drapákovom živote nastali na sklonku roka 2000.

