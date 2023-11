Otec Jana Krausa prežil v koncentráku vďaka dokonalému klamstvu. Syn sa dodnes riadi jeho heslom

Nemohol zaspať, pretože stále počul v diaľke zvuk z vlakov, ktoré premávali neďaleko. Herec a moderátor Jan Kraus pred rokmi strávil v nacistickom tábore Auschwitz-Birkenau jednu noc, počas ktorej prespal v baraku, kde kedysi spali gestapáci. Z okna mal výhľad na šibenicu, na ktorej obesili riaditeľa väznice a ani na sekundu nedokázal zaspať. Vedľa neho spokojne odfukoval otec, ktorý sa mu ráno poriadne vysmial. „Ja som spal výborne. Ja som tu vždy spal výborne,“ povedal synovi Ota Kraus, ktorý prežil holokaust vďaka dokonale premyslenému klamstvu. Moderátor Jan Kraus sa dodnes riadi otcovým heslom, vďaka ktorému prežil.

Zamiloval sa do sekretárky

Ota Kraus bol židovského pôvodu a aj keď ho rodičia neskôr pokrstili, v osobných dokumentoch mal stále uvedené, že je Židom. Pred vysokoškolským štúdiom sa vyučil za zámočníka a v roku 1932 sa stal predavačom rádiotechniky, netrvalo dlho a vďaka svojej vynaliezavosti a podnikavosti sa stal vedúcim obchodu. Ako šéf prijal do pracovného pomeru sekretárku Boženu, do ktorej sa pomaly zamiloval.

„Raz sa mu nechcelo ísť cestou do kaviarne samému a pozval preto svoju sekretárku, aby meditáciu nad novinami pri káve zdieľala s ním. Zapáčilo sa mu mlčanie vo dvojici a tak jej ponúkol, že repertoár ciest do kaviarní rozšíri aj o cesty do biografov a do divadiel, až z toho nakoniec bola cesta na obecný úrad,“ spomínal ich prvorodený syn Ivan, ktorý napísal príbeh lásky svojich rodičov.

Sekretárka Božena trpezlivo čakala

Na svoju vlastnú svadbu Ota Kraus meškal, vraj preto, že si nemohol spomenúť, pretože nemal pri sebe svoju sekretárku, ktorá už dávno čakala pred oltárom.

„Sekretárka Božena však trpezlivo čakala, takže nakoniec obaja svoje „áno“ vyriekli predsa len včas tesne pred zatváracou hodinou. Netušila však, že potom po celý život často bude čakať, kým sa on navráti z nejakých ciest. Najdlhšia jeho cesta a najhoršie jej čakanie nastalo, keď sa vydal na cestu za pravdou,“ spomínal ich syn Ivan, ktorý bol malým bábätkom, keď jeho otec Ota začal pomáhať odboju.

V apríli 1940 ho zadržalo gestapo a po niekoľkých výsluchoch ho oficiálne zatkli.

Väzeň s číslom 73046

