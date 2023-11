Odhalili, ako môže život preskakovať z planéty na planétu. Kľúčom sú kométy, ktoré sa neponáhľajú

Výsledky novej štúdie naznačujú, že základné stavebné prvky potrebné na vznik života môžu za istých podmienok medzi planétami prenášať kométy. Informuje o tom agentúra DPA. Na ich prenos musia byť splnené isté podmienky.

Kométy sa musia pohybovať maximálnou rýchlosťou 15 kilometrov za sekundu (54 000 kilometrov za hodinu), pri vyššej by rýchlosť a teplota pri dopade spôsobila rozpad molekulárnych väzieb. Mechanizmus prenosu popisujú výskumníci z Cambridgeskej univerzity v časopise Proceedings of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences.

Ilustračné foto. Foto: Wikipedia/E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory

Ideálne prostredie na šírenie organických zlúčenín kométami sú vo hviezdnych systémoch s menšími planétami, ktoré okolo materskej hviezdy obiehajú v relatívne malých rozostupoch. Gravitácia planét si v takýchto systémoch môže kométu „podávať“. Pred dopadom tak spomalí na správnu rýchlosť, čo umožní prenos organického materiálu.

Jedným z telies prenosu organického materiálu je asteroid Ryugu s priemerom približne 880 metrov. Vzorky z jeho prachu odobrala japonská sonda Hajabusa 2 a v roku 2020 dopravila na Zem. Japonskí vedci v nich objavili viac ako 20 druhov aminokyselín, vitamín B3 a veľké množstvo kyanovodíka. Podľa autorov štúdie to môže pomôcť pri lepšom porozumení pôvodu života a hľadaní jeho prejavov za hranicami našej Slnečnej sústavy.