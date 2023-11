Na Slovensku rastie tenisová hviezda. Podobný talent sme tu nemali od čias Hantuchovej a Cibulkovej

Generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku v roku 2023 nadchli výkony talentovanej Renáty Jamrichovej. Sezónu odštartovala triumfom v juniorskej štvorhre na grandslamovom Australian Open. Vo Wimbledone i na US Open postúpila do semifinále dvojhry a počas uplynulého víkendu zaznamenala skvelý debut v Pohári Billie Jean Kingovej.

„Aj mnohí tenisoví experti sa zhodli na tom, že taký talent ako 16-ročná Renáta sme nemali od čias Daniely Hantuchovej a Dominiky Cibulkovej. Má všetky predpoklady na to, aby išla v ich stopách. Skvelú sezónu korunovala tretím miestom vo svetovom juniorskom rebríčku a famóznou premiérou v Pohári Billie Jean Kingovej. Zdolala argentínsku jednotku a hráčku prvej svetovej stovky Nadiu Podoroskú, ktorá bola pred tromi rokmi v semifinále Roland Garros, čo si zaslúži veľké uznanie,“ uviedol Moška.

Renáta Jamrichová. Foto: TASR/Jakub Kotian

Za úspech považuje aj to, že oba slovenské reprezentačné tímy sa udržali vo svetovej skupine. „Daviscupoví reprezentanti vyhrali na horúcej pôde v Aténach nad silným Gréckom so Stefanosom Tsitsipasom. Ženy v kvalifikácii tesne prehrali s Talianskom, ktoré skončilo na finálovom turnaji druhé. To iba podčiarkuje, aká je konkurencia vyrovnaná. Teší ma, že dievčatá zvládli domáci súboj s Argentínou a v roku 2024 opäť zabojujú o postup na finálový turnaj.“

Vo všetkých mládežníckych kategóriách priniesli slovenskí tenisti domov medaily. Nina Vargová bola vo finále na ME do 18 rokov, Mia Pohánková vo finále ME do 16 rokov. Veľkou výzvou v roku 2024 je dokončenie Národného tenisového centra v Košiciach. „Chceli by sme ho otvoriť v marci alebo apríli, aby sa v novom stánku už mohla rozbehnúť letná sezóna. Bude to veľký impulz pre rozvoj slovenského tenisu vo východoslovenskom regióne,“ zdôraznil Moška.