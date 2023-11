Nátierka, ktorú si jej synček zamiloval. Rýchla a zdravá dobrota od kráľovnej krásy zachutí aj dospelým

Pozná to mnoho mamičiek. Urobia čokoľvek, aby do svojho potomka dostali čo najviac vitamínov a živín, hoci deti mnohokrát zdravému jedlu práve neholdujú. Bývalá misska Kristína Krajčírová však vie, ako na to. Hoci mama malého Jakubka priznala, že jedlo občas skončí na zemi či na stene, pozná riešenie. Vymyslela recept na nátierku, ktorú si jej synček zamiloval.

Obľúbené raňajky

Kristína sa pred jedenástimi rokmi stala Miss Slovensko a zdalo sa, že kariére modelky nič nestojí v ceste. Všetko je ale napokon inak. „Profesionálnemu modelingu sa už nevenujem. Nemôžem povedať, že ma to úplne nebavilo, ale necítila som sa sama sebou… Mala som to stále v hlave? Nemám príliš veľké líca? Nemám príliš veľké boky? Nohy? To už nechcem robiť. Snažím sa ľúbiť seba so všetkým,“ povedala podľa portálu Feminity.

V máji 2022 na svete privítala chlapčeka Jakubka, ktorý sa stal stredom jej sveta. S fanúšikmi sa teraz podelila o jeho obľúbené raňajky. „Úplne najrýchlejší recept, ktorý malý miluje,“ povedala bývalá kráľovná krásy. Takáto jednoduchá mrkvová nátierka prinesie radosť prieberčivým deťom a vytúžený pokoj ich rodičom. Recept si môžete vyskúšať aj vy - nátierka zasýti nielen dieťa, ale zachutiť môže aj celej rodine.

Nátierka pre krpcov podľa Kristíny Krajčírovej:

