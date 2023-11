Keď zistila, že čaká dvojičky, od strachu plakala. Speváčka Misha vymenila šoubiznis za život na dedine

Hviezdila na Aureloch, Slávikoch, bola na obálkach časopisov a jej pesničky patrili medzi najhranejšie v rádiách. Michaela „Misha“ Paľová je už vyše 10 rokov mimo svetiel reflektorov a jej život vyzerá inak ako v časoch najväčšej slávy. Keď jej lekár ako 36-ročnej oznámil, že čaká dvojičky, rozhodla sa, že odíde zo šoubiznisu a svoj život zasvätí rodine.

Foto: TASR

Objavila ju Eckhardt

Rodáčka z Michaloviec študovala v Bratislave tlmočníctvo a speváčkou sa stala náhodou. K mikrofónu ju priviedla jej žiačka, ktorú učila angličtinu, módna návrhárka Lýdia Eckhardt. „Povedala som si, že aj mne ktosi pomohol. Tým ľuďom to už nedokážem vrátiť. Ale môžem to dať iným. Dávam šancu mladým, lebo aj ja som ju niekedy dostala,“ priznala pre Plus 7 Dní návrhárka, ktorá Michaelu počula spievať a poprosila ju, aby vo Fun rádiu nahrala skladbu, ktorú chcela mať na svojej módnej prehliadku.

„Vtedy mi Bajko vo Fun Rádiu povedal, že skúšajú nahrávať ‚jingle‘, nech niečo poviem. Zahlásila som len - Fun Radio - a to tam je dodnes,“ spomínala pre Korzár Michaela, ktorá nakoniec so svojím hlasom v roku 2002 vyhrala súťaž CocaCola Popstar a stala sa z nej hviezda. Ešte ten rok sa Misha stala držiteľkou Zlatého slávika a jej najväčším snom bolo dostať živú hudbu čo najviac k ľuďom.

Úspešná speváčka si na popularite nikdy nezakladala a považovala ju len za sprievodný efekt. „Popularita nesmie byť dôležitá pre toho, kto chce robiť hudbu srdcom. Je to jav, ktorí majú všetci ľudia zvonku, ktorých ja uznávam. To, že sa to deje mne, tak si hovorím, že žijem v päťmiliónovej krajine a som úplne rovnaký smrteľník ako ostatní,“ hovorila Misha. Otvorene hovorila, že keď ju raz hudba omrzí, začne opäť učiť angličtinu.

Foto: TASR

Dvojičky vôbec nečakala

Jej veľkým snom ale bolo mať rodinu a tento sen sa jej splnil, keď mala 36 rokov. Ani vo sne by jej však nenapadlo, že namiesto jedného dieťatka bude mať rovno dve. „Skoro som spadla zo stola, keď zaznela veta: ‚Gratulujeme, čakáte dvojičky.‘ Môj muž sa na to začal strašne smiať, ja som od strachu plakala a celé to vyzeralo ako v nejakej absurdnej americkej situačnej komédii,“ spomínala speváčka, ktorá sa po narodení dcér stiahla zo šoubiznisu.

