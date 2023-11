Majú po šesťdesiatke, no muži sa za nimi stále otáčajú. Toto sú najznámejšie nestarnúce legendy

Cvičia, zdravo sa stravujú a pravidelne sa o seba starajú. Postavu a mladistvý výzor by im tak mohla závidieť nejedna dvadsiatnička. Napriek dôchodkovému veku sú však jasným dôkazom toho, že aj po šesťdesiatke môže vyzerať žena stále k svetu.

5. Jane Seymour

V legendárnej úlohe Doktorky Quinnovej sa americká herečka predstavila divákom pred 30 rokmi. Odvtedy sa Jane Seymour divákom navždy vryla do sŕdc ako obetavá žena a lekárka, ktorá v americkom mestečku pomáhala druhým. Od tých čias sa však táto dáma vôbec nezmenila a vyzerá stále rovnako. Napriek tomu, že sympatická herečka vlani oslávila už 71 rokov, vyzerá výborne, ako keby bol vek skutočne len číslom. Od čias Doktorky Quinnovej jej snáď pribudlo len minimum vrások a aj postavu má stále ako lusk. „Necítim sa inak, ako keď som mala 40 alebo 50. Som duchom stále mladá. A svoj vek si uvedomím až vtedy, keď behám,“ odkázala s humorom obľúbená herečka.

4. Helena Vondráčková

V lete oslávila 76. narodeniny, no pri pohľade na ňu by to hádal len málokto. Helena Vondráčková patrí medzi najväčšie československé osobnosti, no obdiv si získala aj preto, ako dokáže čeliť starnutiu. Vyzerá výborne a pýšiť sa môže aj dokonalou štíhlou postavou. Podľa nej však nič nie je zadarmo. Keďže aj naďalej chce dobre vyzerať a navyše nepatrí medzi tých, ktorí radi zaháľajú, stále je aktívna. „Dala som si predsavzatie, že budem každé ráno na hausbóte cvičiť,“ prezradila ešte v lete pre týždenník Plus 7 dní.

3. Helen Mirren

Hoci držiteľka Oscara, britská herečka Helen Mirren, je takmer na prahu osemdesiatky, podľa vlastných slov sa vraj stále cíti ako štyridsiatnička a energie má na rozdávanie. Zatiaľ neplánuje ani skončiť s natáčaním filmov, lebo prácu si užíva. Pravidelne sa hýbe, zdravo sa stravuje a stretáva sa s priateľmi. „Občas je fajn pozrieť sa na svet očami dieťaťa. Predstavte si, že ho vidíte po prvýkrát. A skúste na všetkom okolo nájsť kúzlo. Užívajte si,“ povedala raz v jednom z rozhovorov.

