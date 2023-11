Braček, roztiahni krídla a leť. Seriáloví Monica a Joey prelomili mlčanie a dojali vyznaniami Chandlerovi

„Boli sme viac než len hereckí priatelia. Sme rodina.“ Tieto stručné slová uviedli spoločne predstavitelia Priateľov krátko po tom, čo prišli o svojho dlhoročného kolegu Matthewa Perryho. Pätica priateľov po jeho náhlom odchode priznala, že potrebuje čas na smútenie a na to, aby podľa ich slov spracovali túto nepochopiteľnú stratu. Ako prví teraz prelomili mlčanie seriáloví Joey a Monica, ktorí s Matthewom Perrym strávili pri natáčaní najviac času. Z ich slov sa zalesknú oči nejednému fanúšikovi legendárneho seriálu.

Braček, roztiahni krídla

„Matthew, lúčim sa s ťažkým srdcom. Chvíle, ktoré sme spolu prežili, úprimne patria medzi najobľúbenejšie obdobia môjho života. Bolo mi cťou zdieľať s tebou pódium a nazývať ťa mojím priateľom,“ napísal Matt LeBlanc, ktorý všetkých dojal.

„Vždy sa budem usmievať, keď si na teba spomeniem a nikdy na teba nezabudnem. Nikdy. Braček, roztiahni krídla a leť. Konečne si voľný. Veľa lásky. A nazdávam sa, že tých 20 dolárov, ktoré mi dlžíš, si asi necháš,“ uviedol seriálový Joey. S fanúšikmi sa podelil aj o najobľúbenejšie zábery z natáčania.

Chýbaš mi každý deň

O tri hodiny neskôr vzdala na sociálnych sieťach hercovi hold aj Courteney Cox, ktorá bola Perryho seriálovou manželkou. „Matty, som vďačná za každú chvíľu, ktorú som s tebou prežila. Chýbaš mi každý deň. Keď s niekým spolupracujete tak blízko ako ja s Matthewom, je tisíc momentov, ktoré by som si priala zdieľať. Tu je nateraz jeden z mojich obľúbených,“ napísala seriálová Monica. Na Instagrame zverejnila z Priateľov osudnú scénu, keď Monica a Chandler spolu skončili v Londýne v posteli.

Pôvodne malo ísť o nevinný flirt, no reakcia živého obecenstva, pred ktorým natáčali, nakoniec započala príbeh lásky. „Chandler a Monica mali spolu stráviť jednu noc v Londýne. No vďaka reakcii publika to bol začiatok ich milostného príbehu,“ odkázala Courteney, ktorá na Perryho bude navždy spomínať ako na zábavného a veľmi milého priateľa.