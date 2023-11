Prilepšíte si až o 150 eur. Na vianočný darček od štátu sa môže tešiť viac ako milión Slovákov

Vyplýva to z návrhu novely zákona o 13. dôchodku, ktorý schválila vláda.

V tomto roku by sa mal vyplatiť 13. dôchodok mimoriadne nielen v novembri, ale aj decembri. Druhý koncoročný príplatok k dôchodku by mal byť v rovnakej sume 150 eur pre všetkých poberateľov, ktorých je viac ako 1,7 milióna. Vyplýva to z návrhu novely zákona o 13. dôchodku, ktorý schválila vláda.

Parlamentu ho navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Súčasná výška 13. dôchodku je podľa ministerstva práce neprimeraná a aktuálne je v legislatívnom procese návrh novej právnej úpravy. Cieľom je, aby sa jeho suma od roku 2024 odvíjala od výšky priemerného dôchodku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mpsvrsr/videos/910096307114321/

„Nakoľko túto právnu úpravu už nie je možné z technických dôvodov zrealizovať v tomto roku, navrhuje sa na preklenutie tohto obdobia vyplatiť dodatočný 13. dôchodok v sume 150 eur pre každého poberateľa dôchodkovej dávky, a to ešte v decembri 2023,“ priblížil v návrhu rezort práce.

Táto suma podľa ministra práce Erika Tomáša zodpovedá časovému obdobiu, v ktorom tento rok pôsobí nová vláda. „Celková suma vynaložená na tento jednorazový príspevok je 220 miliónov eur, takže všetkým poberateľom dôchodkov dávame ešte v tomto roku o 220 miliónov eur navyše,“ zdôraznil po rokovaní vlády. Návrh ešte musí schváliť Národná rada (NR) SR. Účinnosť novely sa navrhuje dňom jej vyhlásenia.