Cíti, ako sa doňho vracia život. Pri Marcelovi Nemcovi na ARO stoja kolegovia, s ktorými si aj poplače

Sľubujem, že robím všetko pre to, aby som sa smel čo najskôr vrátiť do môjho (nášho) sveta, priznal statočný herec.

„Situácia je vážna, nie však zúfalá,“ napísal na sociálne siete herec Marcel Nemec, ktorý statočne bojuje s rakovinou, ktorú on sám nazýva „rakovinka“. Tieto dni trávi na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO) a aj keď prežíva náročné momenty, oporou sú mu priatelia, ktorí s ním v nemocnici trávia čas. Podporiť ho prišla speváčka Zuzana Smatanová, kolegyňa Zuzana Vačková aj herečka Kristína Tormová. „Cítim, ako sa do mňa vracia život, ako sa zväčšuje intenzita svetla na konci tunela,“ prezradil herec, ktorý sa v boji s chorobou nevzdáva.

Slzy radosti

„Zobudil som sa do krásneho nového dňa. Veď ako inak by to malo byť? Jednak tu mám tie najempatickejšie a najláskavejšie sestrienky na svete, no a včera poobede tu bol aj môj anjel. Nikomu to nehovorte, no tieto bytosti naozaj majú krídla. Ešte som neprišiel na to, kde a ako ich vedia schovávať, no majú,“ podelil sa o svoje zážitky na sociálnych sieťach Marcel Nemec.

„Nad ránom mi tiekli (okrem štiav) aj slzy. Slzy radosti a lásky, také tie veľké a horúce, také z hĺbky. Ďakujem stvoriteľovi, že mi do života "priniesol" toľko dobra a lásky, že mi priniesol a prináša do života tieto bytosti, a že mi je dovolené mať s nimi spoločné zážitky,“ napísal herec, ktorého na ARO navštívila najbližšia rodina aj priatelia.

Kvalitne si poplakať

„Tak som potreboval niekoho držať za ruku a vtedy vošiel môj brášienko a moja neterka. Priniesli mi toľko svetla a lásky. Rodinu si síce nevyberáš, no ak by bola taká možnosť, vybral by som si práve ich,“ prezradil šťastný Marcel, ktorý podstúpil operáciu.

„Stop hystérií, operace se povedla,“ napísala na sociálne siete Kristína Tormová, ktorá prišla kolegu podporiť a z ich stretnutia zverejnila dojemné fotografie plné lásky a podpory. „Máš slzy v očiach…“ napísala jedna z komentujúcich. „Veď sme si poplakali kvalitne. To je zdravé! Máme to radi, že Marcel!“ odpísala Kristína Tormová, ktorá stretnutie s Marcelom Nemcom opísala slovami ako humor, vďačnosť, pokora, „strašné debiliny“, vývody, jazvy a láska. „Sľubujem, že robím všetko pre to, aby som sa smel čo najskôr vrátiť do môjho (nášho) sveta. Amen,“ odkázal všetkým statočný herec.