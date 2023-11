Prišiel na psa mráz. Hviezda obľúbeného seriálu zverejnila fotku so svadobným denníkom a bielou rukavičkou

Herečka tvorí už 11 rokov pár so snúbencom Dominikom.

Monika Horváthová sa do povedomia divákov zapísala najmä v úlohe učiteľky Laury v kriminálnom seriáli Klamstvo, no aj rolou Lucie v Mame na prenájom. Sympatickej blondínke sa však nedarí len pred televíznymi kamerami, ale aj v súkromí. Dlhé roky totiž tvorí harmonický pár so snúbencom Dominikom, s ktorým navyše vychováva aj dve dcérky.

Obaja zaľúbenci sa však doposiaľ do svadby nehrnuli a nažívali si spokojne v idylickom vzťahu. Čo ale nebolo, môže byť. Monika totiž najnovšie pre Plusku prezradila, že možno si s Dominikom konečne po jedenástich rokoch povedia svoje áno.

Prišiel na psa mráz

Dominik svoju milovanú Moniku požiadal o ruku ešte vlani, no dodnes sa pred oltár nepostavili. Dôvodom podľa herečky vraj mal byť aj seriál Klamstvo, pre ktorý si so sobášom museli dať pauzu. „Plánovali sme svadbu v exotike, takže sme sa obzerali po rezortoch. Dokonca som si už skúšala šaty... Ale prišlo Klamstvo,” vysvetlila Monika.

Zároveň dodala, že sobáš naďalej plánujú, ale sami vraj uvidia, kedy na to bude čas. „Popravde sa nám do svadby veľmi nechce, najmä organizačne. Sme takí lenivci a veľmi sa pohrávame s myšlienkou, že to spravíme na úrade s dvoma svedkami a v prítomnosti našich dvoch dcér. Aspoň ušetríme peniaze,” uviedla pre Plusku herečka ešte vo februári tohto roka.

Dnes je ale už všetko inak. Podľa posledných správ si totiž zaľúbenci chcú povedať svoje áno koncom zimy alebo začiatkom jari budúceho roka. „Momentálne sa svadbu snažíme zorganizovať,“ potvrdila herečka. Na jej profile na sociálnej sieti sa tiež objavila fotografia so svadobným denníkom a bielou rukavičkou a s veľavravným komentárom: „Prišiel na psa mráz.“