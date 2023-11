Nikdy nejdeme spať pohádaní, vraví Mária Čírová s Marošom. Ich lásku nezastavili rodičia ani vekový rozdiel

Patrí medzi najobľúbenejšie slovenské speváčky a hoci sa pohybuje vo vodách šoubiznisu, ľudia si Máriu Čírovú pamätajú aj vďaka jej idylickému rodinnému životu, ktorým sa prezentuje aj na sociálnych sieťach. Ten má základ v pevnom manželstve s hudobným producentom Mariánom Kachútom. Začiatky však neboli úplnou idylkou. O lásku na prvý pohľad nešlo a keď už sa zaiskrilo, proti bola rodina aj vekový rozdiel. To všetko však zaľúbenci napokon prekonali.

Osudové stretnutie

Dvojica sa prvýkrát stretla, keď mala Mária iba 18 rokov. Vtedy ešte netušila, že si s o 15 rokov starším Mariánom neskôr založí rodinu. Ich cesty sa skrížili v roku 2008 na súťaži Coca Cola Popstar – ona sa stala jej poslednou víťazkou, on bol porotcom. Talentovaná speváčka mu vraj do oka padla ihneď. „Na moment, keď som prvýkrát videl Máriu, si pamätám veľmi dobre. Bolo to na lodi, kde prebiehalo semifinále súťaže. Stála tam jedna krásna dievčina a sústredene sa pozerala na pódium,“ povedal pre Nový Čas.

Mária Čírová po víťazstve v hudobnej súťaži Coca-Cola PopStar 2008. Foto: TASR/Martin Baumann

Vtedy ešte netušil, že o pár týždňov sa zoznámia aj osobne, hoci Mária ho na začiatku nevnímala nijak. Dôvod bol prozaický – pohlcovala ju nervozita pred vystúpením. „Bola som veľmi nervózna, mala som pred vystúpením a v sebe asi prvú kávu v živote. Poradili mi to chlapci z kapely, aby som mala energiu. Na mňa to však pôsobilo tak, že mi srdce búchalo ako divé a nevnímala som nič naokolo. Čiže ani Maroška,“ hovorila Mária po rokoch so smiechom.

Osudové stretnutie prišlo po tom, čo Mária v súťaži zvíťazila. Album chcela nahrať u kamaráta, no musela zmeniť plány, píše portál Ženský web. Keď prišla do štúdia, Marián tam ešte nebol. „Zrazu prišiel a keď som ho zbadala stáť vo dverách stáť, tak som si povedala: A toto je kto?! A to bol Maroš Kachút,“ spomína.

Písali si aj do pol štvrtej ráno

Nahrávanie albumu prinieslo mnoho príležitostí, ako sa mohla dvojica zblížiť. Nebol to však iba osobný kontakt, ale aj ten online. Ako vraví Marián, po pracovných mailoch nasledovali dlhé debaty na internete. Mária dodáva, že niekedy sa takto bavili aj šesť hodín.

„Nikdy predtým ani potom som to nerobil, lebo mňa v podstate chatovanie nebaví,“ pridal sa jej muž. Speváčka hovorí, že často nevedela od konverzácie odísť, čo si všimlo aj jej okolie. „Všetci okolo mňa mi stále hovorili: Už sa poď najesť, poď večerať a poď spať... A ja: Nie, nie, nechajte ma! Ja musím písať,“ vysvetlila. Tieto diskusie vraj občas trvali aj do pol štvrtej rána.

