49-ročná manželka sa obávala, ako to dopadne. Osemčlenná rodina šéfkuchára Ramsayho je konečne kompletná

„Boli sme požehnaní týmto malým uzlíčkom,“ pochválila sa manželka slávneho kuchára Gordona Ramsayho Tana po tom, ako darovala život v poradí už šiestemu potomkovi. Jej manžel tak k svojim 57. narodeninám, ktoré oslávil 8. novembra, dostal ten najkrajší darček.

Už sú kompletní

Manželia Ramsayovci už majú doma päť neposedných ratolestí, ku ktorým najnovšie necelé dva mesiace pred Vianocami pribudla ďalšia. K dvom synom, 23-ročnému Jackovi a štvorročnému Oscarovi a dcéram, 25-ročnej Megan, 23-ročnej Holly a 22-ročnej Tilly, sa pridružil najmladší člen rodiny, Jesse James.

Napriek tomu, že sa 49-ročná Tana aj z dôvodu svojho vyššieho veku obávala, ako to celé dopadne, našťastie sa všetko podarilo a narodil sa jej zdravý syn. „Bolo to deväť nervy drásajúcich mesiacov, ale zvládli sme to a boli sme požehnaní týmto malým uzlíčkom. Rodina Ramsayovcov je rozhodne kompletná...,“ uviedla bezprostredne po pôrode čerstvá mamička.

Prísny otec

Najnovší prírastok do rodiny Jesse James to však ani zďaleka nebude mať na ružiach ustlané, o jeho otcovi je totiž dobre známe, že svoje deti vychováva tvrdou rukou. Napriek tomu, že je multimilionár, svoje deti vychováva tak, aby si vážili ťažko zarobené peniaze. Ako uvádza portál Mirror, šéfkuchár po boku svojej manželky Tani nastavil svojim ratolestiam poriadne prísne pravidlá.

Ramsay sa rozhodol svoj majetok nerozdávať, práve naopak. Deťom nastavil prísne limity. „Meg je na univerzite a má rozpočet 100 libier (v prepočte približne 114 eur) na týždeň. Ostatní dostávajú asi 50 libier (v prepočte približne 56 eur) na týždeň, pričom si musia platiť účty za telefóny a lístky na autobus,“ ozrejmil šéfkuchár s tým, že čím skôr dáte deťom zodpovednosť, aby si ušetrili na vlastné tenisky či džínsy, tým lepšie. Rovnaký postup tak iste neminie ani zatiaľ novorodenca Jesseho.