Keď sa prejedla, mala výčitky svedomia. Soňa Müllerová pri strave stavila na jednoduchosť a svoj pocit

„Bola som škaredé tučné káčatko, ktoré zjedlo všetko. Hlavne, že toho bolo veľa,“ smiala sa v rozhovore pre Nový Čas pre ženy Soňa Müllerová, ktorá prezradila, že vyrastala na zdravej strave, pretože jej mama varila vždy zdravo a striedmo. No kým mama sa vraj nepreje ani počas sviatkov, obľúbená moderátorka to mala inak. So stravou a svojou váhou uzavrela mier až po rokoch.

Salámová diéta

„Mám aj obdobia, keď sa prejedám. Potom nasledujú výčitky svedomia a trvá mi vždy niekoľko dní, kým sa zasa zharmonizujem,“ povedala otvorene pre SME. Pre to, čo zjedla, mala kedysi veľké výčitky a trápila sa. Veľakrát na také neusporiadané a náhle emocionálne jedenie podľa jej slov doplatila, najmä psychickou nepohodou. Vždy sa totiž končilo výčitkami svedomia a vetou, že od pondelka to bude inak. „Už viem, že je to blbosť trápiť sa kvôli tomu, že som si dala niečo nezdravé,“ priznala po rokoch.

Obľúbená moderátorka má za sebou aj viaceré diéty, nad ktorými sa dnes už len pousmeje. Na internáte napríklad jedli len diétnu salámu a tresku. „Síce samá majonéza, ale dávali sme si ju zo zásady bez chleba, veď sme chceli schudnúť. A keď sme mali chuť na zákusok, rozrobili sme šumienku v mlieku,“ spomínala na bizarné diéty, ktoré jej k ničomu nepomohli.

Ako Soňa Müllerová priznala, čím bola staršia, tým sa o seba viac starala. No čím ďalej, tým mala okolo seba viac výživových trendov, z ktorých bola zmätená. „Už som z toho schizoidná, lebo raz povedia, že nie cukor, potom že áno tuk,“ hovorila pre Pravdu moderátorka, ktorá sa nakoniec rozhodla staviť na jednoduchosť a svoje pocity.

Jednému sa vyhýba

