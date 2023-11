Mama z krajiny, kde deťom neprekáža zlé počasie: Máme pravidlo, vďaka ktorému sú šťastné a odolné

Keď žila v Spojených štátoch, mnohí na ňu čudne zazerali, keď nechala svoje deti behať vonku naboso alebo im dovolila prespať na záhrade pod holým nebom. „Pritom keď som vyrastala vo Švédsku ja, moji rodičia ma povzbudzovali, aby som bola čo najviac vonku. A je jedno, či pršalo, snežilo alebo svietilo slnko,“ prezradila pre CNCB Švédka Linda Åkeson McGurková. Rovnako ako jej rodičia, aj ona sa pri výchove riadi starým škandinávskym slovom „friluftsliv“.

„Koncept Friluftsliv má 164 rokov a v preklade znamená ‚život pod holým nebom‘. Je o prijatí prírody a je veľkou súčasťou švédskej kultúry,“ prezradila McGurková, ktorá vysvetlila, že aj vďaka tomuto starému konceptu sa severské krajiny radia medzi tie, kde vyrastajú najšťastnejšie deti na svete.

Ona sama deti nechá liezť po skalách a stromoch, môžu skúmať slizké stvorenia na zemi, kopať jamy a hrať sa bez zásahu dospelých. Autorka kníh o koncepte „friluftsliv“ všetkým rodičom radí, aby ho začlenili do výchovy, aj keď nežijú v Škandinávii - a prezradila, ako na to.

„Ranné a večerné prechádzky sú vo švédskej kultúre posvätné. Ak to počasie dovolí, večeru si často vychutnávame vonku na verande, kde sa rodiny stýkajú pri ohni a grilujú si,“ prezradila McGurková. Podľa nej je v severských krajinách bežné vidieť aj škôlky v prírode alebo lesné školy, kde deti trávia väčšinu času v prírode.

Najdôležitejšie vraj je, aby si rodičia s deťmi vytvorili pravidelný návyk trávenia času vonku. „Choďte vonku pravidelne, aj keď len na chvíľu. Dokonca si to môžete naplánovať aj do rodinného kalendára,“ vysvetlila. Ak máte málo času, spojte vychádzku s niečím užitočným. „Napríklad choďte s dieťaťom do škôlky alebo do školy peši namiesto toho, aby ste zobrali auto,“ odkázala.

