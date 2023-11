Mal len 24 rokov, keď dostal mŕtvicu. Moderátor Telerána Tomáš Juríček dnes vie, že telo potrebuje lásku

„To dole... Som ja. Teda - to som bol ja. Vyzerá to, ako keby som zožral seba samého. To hore. Aj to som ja. Rozdiel na foto – 7 rokov a 16 kíl. Žiť nezdravo je nesmierne jednoduché. A zrazu vám to telo vráti,“ priznal na sociálnych sieťach moderátor Telerána Tomáš Juríček, ktorý mal len 24 rokov, keď dostal mŕtvicu.

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou úmrtí a každých 72 minút zasiahne jedného Slováka alebo Slovenku. Obľúbený moderátor po ťažkej životnej skúške vie, že zdravie nie je samozrejmosť.

Nemal kontrolu nad vlastným telom

„Spomínam si na ten deň na jednej strane v zlom a na druhej strane aj v dobrom. Nech to znie akokoľvek bláznivo, tak sa v živote človeka musia stať veci, aby si uvedomil zdvihnutý varovný prst,“ povedal v minulosti pre Reflex moderátor, ktorý sa jedného rána zobudil a mal veľmi zvláštne pocity.

„Začalo to v prste, ale veľmi rýchlo to prechádzalo po celej ľavej časti tela smerom k dolnej končatine,“ spomínal. V nemocnici už nemal žiadnu kontrolu nad svojím telom, aj keď bol dovtedy 24-ročným zdravým človekom.

Trvalé následky

„Zrazu tých 100 kíl hmoty leží v nemocnici. Všemožne sa snaží pohnúť nohou. Ale to telo mu všetko to, čo mu robil za posledné roky, vracia späť. Karma? Asi áno. Má zvláštny zmysel pre humor,“ uviedol Tomáš Juríček, ktorý priznal, že mal pri vážnej diagnóze veľké šťastie.

