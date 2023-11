Bola po jeho boku, aj keď mu operovali srdce. Juraj Loj a Zuzana Kanócz to spolu ťahajú takmer 20 rokov

Chvíľu hore, potom zas dole. A je to tak v poriadku, povedala o spoločných rokoch s Jurajom Lojom herečka Zuzana Kanócz.

Túžil byť maliarom, no osud to napokon zariadil inak. Talentovaný herec Juraj Loj sa do pamäti divákov zapísal najmä vďaka postave Martina Roznera z Búrlivého vína, kde si zahral hlavnú rolu po boku Nely Pociskovej. Hoci dvojicu bulvárne média často spájali dohromady, Juraj Loj je už 18 rokov verný jedinej žene. S herečkou Zuzanou Kanócz, ktorá v utorok 21. novembra oslavuje 44. narodeniny, vychovávajú tri deti a aj bez obrúčky dokazujú, že vedia pri sebe stáť v dobrom aj v zlom.

Neposedný rojko

Juraj Loj sa narodil v Bratislave a odmalička mu hovorili, že bude hercom. Jeho ale pritom zaujímali úplne iné veci. „Ako dieťa som si ulietaval vo vlastnom rojkovom svete, často som ani nevnímal, že sa mi niekto prihovára,“ spomínal v rozhovore pre iDnes.cz Juraj. Ako neskôr prezradil pre Topky, ako dieťa bol veľmi hyperaktívny a mnohí to vtedy pokladali za nevychovanosť. „Mám pocit, že som mal nábeh na ADHD,“ povedal otvorene. Ako dieťa maľoval, hral na husle a venoval sa aj herectvu.

„Moja babička hrávala ochotnícke divadlo. Druhá babička mi rozprávala, že sme vzdialení príbuzní s rodinou Jozefa Kronera,“ vybavoval si svoje prvé spomienky, v ktorých sa ocitlo slovo divadlo. Aj keď babičkine slová preňho neboli rozhodujúce, na strednej škole začal navštevovať divadelný krúžok, pretože miloval literatúru. Divadlo však bolo na druhej koľaji, na tej prvej bolo stále maľovanie. Podal si prihlášky na Vysokú školu výtvarných umení a sníval, že raz bude známym maliarom. Sen ale rýchlo narazil na realitu.

Chcel byť maliarom

„Pravdu povediac, prijímačky na VŠVU som odflákol a nevzali ma. Ale asi absentoval aj talent,“ spomínal sebakriticky pre MY Nitra. Nakoniec sa rozhodol, že skúsi herectvo. „Nebral som to smrteľne vážne, hovoril som si, ak ma vezmú, fajn, ale ak nie, svet sa nezrúti,“ vysvetľoval pre Život. Juraja, ktorý mal herectvo ako zadné dvierka, prijali nakoniec na VŠMU hneď na prvýkrát.

Po skončení školy sa rozhodol odísť do nitrianskeho divadla, kde ho vtedy prilákali silné mená ako režisér Román Polák či Ondrej Spišák. Podľa Juraja Loja to bol veľmi silný herecký kolektív a aj keď nakoniec z Nitry odišiel, nešiel naprázdno. Práve v nitrianskom divadle sa dal dohromady so svojou partnerkou Zuzanou Kanócz. Ako priznal, poznali sa už dlhšie.

Očarila ho skromnosťou

