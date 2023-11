Nikdy sa nežeň, odporučil mu Chudík. František Kovár radu odmietol a s Dankou sa ľúbia už 50 rokov

S herectvom začínal na dvore rodičovského dvoru a prvé peniažky do rodiny prinášal už ako školák. Ku komunistom sa nikdy nepridal, pretože videl, čo vedia spôsobiť. Nevyhla sa mu ani láska na celý život, keďže s manželkou Dankou spolu žijú už polstoročie. Paradoxne, radou Ladislava Chudíka sa neriadil. Herec, pedagóg a recitátor s nezameniteľným hlasom František Kovár sa v utorok 14. novembra dožíva 77 rokov.

František Kovár v roku 2011. Foto: TASR/Vladimír Benko

František Kovár sa narodil 14. novembra 1946 v Bratislave. Hercom nechcel byť odmalička, ako vraví, ono sa to tak vyvinulo. Jeho otec mu na dvore vyrobil skladacie maňuškové divadlo a František začal kamarátom hrávať bábkové divadlo. „Bolo to vzrušujúce, lebo od mamy som dostal aj starú perinu, ktorá poslúžila ako záves, vyrábali sme si i kulisy. Dali sme si tam aj lavičky a kto mohol, prispel desiatimi haliermi,“ spomínal na skromné začiatky.

Komunistom sa vyhýbal

S radosťou sa rozpamätáva aj na prvé honoráre, ktoré domov priniesol ako školák. „Fakticky už ako školák som si zarábal drobné, ktoré ale pre mňa veľa znamenali. Vždy som ich dal mame, ak som si z nich cestou domov niečo nekúpil. Mal som rád špice alebo grilážové placky (smiech), to bola moja odmena. Potom som si z tých našetrených peňazí kúpil bicykel Favorit a fotoaparát Flexaret. A mojím koníčkom sa stalo aj fotografovanie,“ tvrdí. Po absolvovaní štúdia na bratislavskej Vysokej škole múzických umení získal angažmán v Divadle Andreja Bagara v Nitre, odkiaľ prestúpil na bratislavskú Novú scénu.

Do komunistickej strany nikdy nevstúpil. „Našťastie, pretože som sa oženil do rodiny, kde som poznal, čo všetko spôsobil komunizmus. Prišlo udanie na troch ľudí a jeden z nich bol môj svokor, skvelý gynekológ, zatvorili ich a perzekvovali. Keďže som poznal do detailu, akým spôsobom potom trpeli oni a ich rodiny, zapovedal som sa, že v živote do žiadnej komunistickej strany nevstúpim,“ vysvetlil herec svoj postoj.

Svokor sedel osem a pol roka, mal podlomené zdravie a rozbitý nos. „Bola to katastrofálna skutočnosť. Cez poznanie manželkinej rodiny sa na niektoré veci pozerám inak ako ľudia, ktorí to nezažili,“ dodal pre Plusku.

Vyhľadávaný herec

Profesionálnym vrcholom sa stali jeho výkony v Činohre SND, kde vystupoval už ako študent. Od roku 1996 stvárnil na doskách Slovenského národného divadla desiatky rôznorodých postáv. Kovár sa predstavil v svetoznámych tituloch ako sú napríklad Hamlet, Cyrano z Bergeracu, Kráľ sa zabáva, Skrotenie zlej ženy, Úklady a láska, Amadeus, Bratia Karamazovovci či Madame Bovary.

