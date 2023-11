Budúca mamička musela organizovať párty. Skvelí kamaráti jej namiesto darčekov poupratovali celý dom

Mala to byť okázalá párty, ale pre budúcu mamičku to boli najmä starosti s organizovaním, prípravou jedla či upratovaním. Nia Luiová si myslela, že strávi popoludnie sledovaním ostatných pri pití šampanského, no jej kamaráti jej pripravili to najkrajšie prekvapenie.

Upratali, navarili, pripravili veci

Večierok mal byť takzvanou babyshower party, ktorý sa organizuje pri príležitosti očakávaného príchodu bábätka na svet. Ľudia sa naň zvyčajne pekne oblečú, rozbaľujú darčeky a hrajú sa hry. Pre organizátora, mamičky vo vysokom štádiu tehotenstva, to však môže byť poriadna záťaž.

Ako uvádza portál UP Worthy, kamaráti mladej mamičky si pre ňu prichystali poriadne prekvapenie. Pomohli jej s domácnosťou. Šaty vymenili za tepláky, darčeky za vedrá s vodou a počas jedného dňa jej upratali celý dom. Niu nezabudli odbremeniť ani od prípravy jedla či prípravy vecí pre bábätko.

Vytvorili si kartičky

„Bolo to úžasné. Organizovala ju moja kamarátka Bree. Poslala som jej zoznam vecí, ktoré som chcela urobiť, kým sa narodí moje tretie dieťa, a ona vytvorila malé kartičky pre každú z kamarátok, aby si každá vzala na starosť určitú časť domu," vysvetľuje nový trend, tzv. nesting párty, ktorý si budúce mamičky nevedia vynachváliť.

„ Ja som prevzala rolu vedúcej, hovorila som dievčatám, čo je potrebné. Potom sme si dali prestávku, zjedli polievku a ďalšie dobroty, chvíľu sme sa rozprávali a potom sa zase vrátili k práci. Všetko bolo čisté a usporiadané, cítila som sa tak dobre," pochvaľovala si Nia, ktorej pomoc uľahčila posledné týždne pred pôrodom.