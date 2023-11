Mohol mať princeznú, no chcel iba ju. Karel Schwarzenberg svojej Tereze odpustil aj nemanželského syna

Bola to scéna ako z filmu o cisárovnej Sissi. Stretli sa na jednej z najlepších viedenských adries, nad hlavami mali krištáľové lustre, pod sebou navoskované parkety a okolo seba zrkadlá cez celé steny. Karel Schwarzenberg mal vtedy iba 20 rokov, keď stretol na plese pre nezadaných aristokratov 18-ročnú študentku medicíny Terezu, grófku z Hardeggu. Aj keď sa mal oženiť s princeznou, oči mal odvtedy len pre ňu. Netušil, že o jej lásku bude bojovať 10 rokov a že jej raz odpustí aj nemanželské dieťa.

Odišiel s jedným kufrom

Celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas. Potomok významného šľachtického rodu Schwarzenbergovcov sa narodil 10. decembra 1937 a kým bežné deti vyrastali v domoch a bytoch, on prvé roky svojho života strávil na zámku. Idylické detstvo skončilo týždeň pred jeho 11. narodeninami, keď jeho rodina musela zo strachu pred komunistami opustiť Československo.

Na cestu si mohol zabaliť iba jeden kufor, do ktorého si dal oblečenie, svätý obrázok, krížik a jednu knihu. „S nikým sme sa veľmi nelúčili, nebol na to čas,“ hovoril Karel Schwarzenberg pre Pamäť národa. Rodina našla útočisko v Rakúsku, kde vyštudoval gymnázium a nakoniec právo. Práve v cudzine sa v roku 1957 spoznal aj so svojou budúcou manželkou Theresou (v českom tvare Terezou), lekárkou a grófkou z Hardeggu.

Karel Schwarzenberg. Foto: Pamäť národa

Plachý chlapec a dcéra nacistu

Keď sa prvýkrát stretli na večierku pre nezadaných aristokratov, Tereza sa hneď nezamilovala. „Kdeže, iskra vôbec nepreskočila,“ prezradila vo svojej knihe Moje cesta zpátky do života. Knieža Karel si na ňu musel počkať a čakal dlhých 10 rokov. Plachý chlapec, ktorý bol stále v rozpakoch, u činorodej grófky nezabodoval. Napriek tomu sa rozhodol, že bude bojovať so všetkými prekážkami.

Karlova rodina ho videla v manželstve s princeznou z najvyhlásenejších európskych dvorov, no on chcel iba Terezu. Musel tak všetkých presvedčiť, že si vezme dievčinu z nižšieho šľachtického stavu a budú musieť strpieť aj to, že jej otec bol nacistom. „Deti nemôžu za to, čo spôsobili rodičia,“ bránila sa grófka Tereza.

O ruku ju požiadal v aute

