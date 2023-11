Alebo on, alebo ja, varovala Studenkovú mama. S Braňom Kostkom vekový rozdiel vo vzťahu nikdy nepocítili

„Tohto ja chcem,“ spomínala Zdena Studenková na svoje slová, ktoré povedala, keď prvýkrát uvidela mladého dirigenta Braňa Kostku. V tom čase mala 39 rokov, on o 17 menej a aj keď jej celá rodina hovorila, že sa zbláznila, nad rozumom jednoducho zvíťazil cit. Braňo Kostka teraz pre portál Koktejl priznal, ako ho ovplyvnil vo vzťahu vekový rozdiel a popularita.

Foto: TASR

Mama bola z nich hotová

„Ja si myslím, že nájsť človeka, s ktorým rezonuje, s ktorým súzniete, je veľmi ťažké. A nie vždy musí byť veková zhoda. Ale nájdite mi pár, v ktorom sú obaja rovnako starí,“ vysvetlil známy dirigent. Vo vzťahu s obľúbenou herečkou je už 30 rokov, počas ktorých dokazujú, že sa rozhodli správne. Aj keď spočiatku bola proti ich vzťahu aj herečkina mama.

„Moja mama bola z toho hotová, to si viete predstaviť. Vtedy to bolo ešte také zvláštne, predsa len som mala 39 a Braňko 22. Moja mama bola z toho hotová. Vyjasnili sme si to až v jeden deň,“ spomínala v relácii 13. komnata na moment, keď jej mama prišla do domu, kde bol už nasťahovaný herečkin nový partner.

„Ahoj mami, je tu Braňko,“ povedala Zdena Studenková svojej mame, ktorá dcérine rozhodnutie nepodporovala. „Alebo on, alebo ja,“ dala dcére ultimátum, ktoré sa herečka rozhodla ignorovať.

Nie je to vzťah dominy a submisívneho partnera

