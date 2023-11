Bolonskú omáčku vylepšuje netradičnou ingredienciou. Iveta Malachovská má recept, s ktorým zabodujete

Keď musela ako malá pomáhať v domácnosti, nenávidela to. Radšej sa chcela hrať vonku a športovať, nie škrabať zemiaky a umývať riady. Iveta Malachovská si ale postupne našla lásku k vareniu a dodnes pripravuje recepty, ktoré prešli skúškou času a stále ich miluje. S fanúšikmi sa pred rokmi podelila aj o recept na cestoviny s bolonskou omáčkou, v ktorej nájdete jednu zaujímavú ingredienciu.

Zje takmer všetko

„Raz za čas si pokojne doprajem aj jedlá, ktoré sú síce dosť ťažké a majú aj dosť kalórií, ale ja ich strašne milujem,“ prezradila pre denník SME obľúbená moderátorka, ktorá zje takmer všetko okrem držkovej polievky. Miluje cestoviny, lasagne aj špenát v akejkoľvek podobe.

Iveta Malachovská priznala, že si prešla aj obdobím diét, no keď zistila, že tadiaľ cesta nevedie, stavila na vyváženosť. „Žijeme predsa iba raz, a čo by to bol za život, keby sme si stále niečo odopierali. Nie je lepšie upraviť si stravu tak, aby bola žena najedená a pritom šťastná? Aký má zmysel byť síce štíhla, ale pritom nervózna, neduživá a bez nálady?“ pýtala sa v rozhovore moderátorka, ktorá sa v kuchyni nevyhýba ani cestovinám, ktoré sú pre mnohých stále „strašiakom“.

„Milujem cestoviny s bolonskou omáčkou,“ prezradila pre SME a s fanúšikmi sa podelila aj o recept, ktorým určite zabodujete.

Cestoviny s bolonskou omáčkou podľa Ivety Malachovskej

