VIDEO: Stačilo pár tónov a všetci boli na nohách. Učiteľka Anička s ADHD vyrazila dych aj Egovi

Spievam srdcom, pomáha mi to. Je to zmysel môjho života, povedala učiteľka zo Šale.

„Bola neskutočná. Čistá duša,“ písali na sociálnych sieťach fanúšikovia šou Česko Slovensko má talent po tom, čo uvideli na javisku učiteľku Aničku Slížovú zo Šale. Talentovaná speváčka predviedla pred porotou neuveriteľný výkon, v ktorom ju nezastavilo ani jej ochorenie.

„Na základnej škole som to nemala ľahké. Mám ADHD. Chcem byť lepším človekom aj učiteľom, ako som mala ja. To je to jediné, čo môžem skúsiť,“ povedala otvorene Anna, ktorej neurologická vývinová porucha spôsobuje nepozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť. Pri zvládaní ochorenia jej pomáha nielen práca s deťmi, ale aj spev.

„Spievam srdcom, pomáha mi to. Je to zmysel môjho života,“ prezradila Anna Slížová, ktorá pred porotou predviedla dueto Andreu Bocelliho a Sarah Brightman Time to say goodbye. Stačilo pár tónov a celá sála bola spolu s prekvapenými porotcami na nohách.

„Bolo to absolútne bombastické,“ povedala porotkyňa Marta Jandová, ktorá bola z Anninho výkonu očarená. Keď diváci začali skandovať „Zlatý buzzer!“, porotcovia ani chvíľu neváhali a siahli po tlačidle, ktorý poslal talentovanú učiteľku až do finále. Pre mnohých fanúšikov šou je Anna už dnes víťazkou, pretože je stelesnením nielen talentu, ale aj pokory.

Pozrite si Annine vystúpenie: