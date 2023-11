VIDEO: Tu sa topí žena, ozvalo sa na tiesňovej linke. Hrdina na pomoc nečakal a sám skočil do ľadovej vody

„Príďte mi pomôcť, tu sa topí žena,“ ozvalo sa na tiesňovej linke tesne po tom, ako okoloidúci muž v rybníku zbadal zvláštne správanie neznámej osoby. Keďže pomoc bola ďaleko a o živote dokážu rozhodovať sekundy, bez váhania sa vrhol do ľadovej vody. Hrdinský čin ocenili aj policajti.

Konal podľa pokynov

Ako informovali mestskí policajti z Hradca Králové na svojom webe, volajúci muž uviedol, že vidí, ako do rybníka vstupuje žena, ide stále hlbšie do vody a na jeho volanie nereaguje. „Hliadka výjazdovej skupiny bola na mieste v priebehu troch minút. Na opačnom konci vodnej plochy zbadala muža, ktorý sa snažil z piesčitého okraja vytiahnuť bezvládnu ženu na spevnený breh. Okamžite mu utekali na pomoc,“ opísali dramatické momenty pri tamojšom rybníku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MPHradecKralove/videos/318769770903546/

Spoločnými silami ju preto preniesli na breh. „ Po celú dobu mal záchranca na telefóne záchrannú službu a konal podľa ich pokynov. Telefón si strážnici prevzali a informovali operátora záchrannej služby, že sú už na mieste,“ pokračujú.

Vážia si jeho odvahu a statočnosť

Ženu, ktorá bola zjavne podchladená a nereagovala na žiadne podnety, prikryli a uložili do stabilizovanej polohy. „ Kontrolovali zdravotný stav do príchodu záchranárov. Po prvotnom ošetrení bola položená na zdravotné nosidlo, prenesená k sanitke a následne prevezená do nemocnice,“ dodali.