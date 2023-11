Súperkám nedala žiadnu šancu. Skvelá Petra Vlhová suverénne zvíťazila v slalome vo fínskom Levi

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová suverénnym spôsobom vyhrala úvodný slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi predviedla v oboch kolách najrýchlejšiu jazdu a triumfovala s náskokom 1,41 sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou. Tretia skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+1,55).

Vlhová slávila svoje celkové 29. víťazstvo v prestížnom seriáli, jubilejné dvadsiate v slalome. Dosiahla už šiesty triumf v Levi, v tomto fínskom stredisku predtým vyhrala aj v roku 2017 a dvakrát v rokoch 2020 a 2021. So ziskom 160 bodov vedie po dvoch súťažiach celkové poradie SP. Sezónu odštartovala tretím miestom v októbrovom obrovskom slalome v rakúskom Söldene.

Lyžovanie si užíva

„Som veľmi šťastná. Úprimne, nečakala som, že vyhrám s takým výrazným náskokom pred Lenou a Katharinou,“ vyznala sa Vlhová v rozhovore pre televíziu FIS. „Sú to skvelé pocity. Užívam si lyžovanie, cítim sa sebavedomo. Pred pretekmi som trochu cítila stres, nevedela som, ako som na tom. Nakoniec som zvíťazila, je to úžasné. Chcem sa poďakovať tímu, ktorý stále stojí za mnou a pracuje na sto percent.“

Vlhová, ktorá štartovala s číslom sedem, predviedla už v 1. kole najrýchlejšiu jazdu. Od úvodu našla skvelý rytmus a na druhom medzičase mala náskok 0,58 s na Dürrovú. Z tempa ju nevyhodilo ani malé zaváhanie na prechode do strminy. Olympijská víťazka z Pekingu a tretia dáma minulej slalomovej zimy sa vyvarovala veľkých chýb, udržala si vysoké tempo až do cieľa, v ktorom mala na druhú Nemku k dobru 18 stotín. „Išla som to, čo sme trénovali. Cítila som sa dobre, akurát som si postrážila nájazd do strminy. Teším sa, že mi prvé kolo vyšlo. Podmienky boli výborné, takže to, či som štartovala na začiatku, alebo na konci prvej skupiny, bolo dnes jedno,“ uviedla po 1. kole pre JOJ Šport.

