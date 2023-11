Mamička s Crohnovou chorobou: Mám právo sa hnevať, byť smutná a mať zlé dni

Stále ju premáha únava a vždy, keď niečo zje, má to konzistenciu skla. Teda, aspoň jej telo to tak vníma. Už niekoľkokrát bola na toalete, no ani to nestačí. Takýto bol život Krystal Millerovej, dokým ju nediagnostikovali s Crohnovou chorobou. Aj keby spala 15 hodín, nestačilo to. Choroba sa na každom pacientovi prejavuje inak, no zväčša pôsobí na telo tak, akoby každé jedlo bolo otrávené, píše Upworthy.

Získala si tisícky ľudí

Keď mala Krystal ešte len 15 rokov, od lekárov sa dozvedela, že trpí týmto ochorením. Teraz má 22 a choroba poškodila väčšinu z jej črevného traktu, lekári jej teda museli odstrániť veľké časti z tenkého a hrubého čreva. Posledných desať rokov žije s chirurgicky vytvoreným otvorom v brušnej stene, ktorý spája dolné črevo so stomickým vakom. Napriek tomu sa rada so svojím denno-denným životom delí s fanúšikmi na Facebooku.

Krystal si nekladie servítku pred ústa - jej príspevky sú úprimné a autentické. Sama nečakala, že jej úprimnosť prinesie toľko fanúšikov. Všetkých učí láske k svojmu telu, ktoré nemusí spĺňať predstavy spoločnosti. Všetko to robí najmä preto, aby bojovala proti stigmám, ktoré sa vytvorili okolo Crohnovej choroby. Nebojí sa ukázať, jazvy, a ani stomický vak, ktorý má zväčša ukrytý pod oblečením.

Trvalo to dlhší čas

„Keď som bola prvýkrát diagnostikovaná, cítila som sa veľmi nepohodlne. A o to viac nepohodlne som sa cítila, keď mal niekto ísť po mne na toaletu... A keď ste mladí, je to trápne a celkom dosť strašné,“ opisuje začiatky ochorenia. „Bolo to pomalé zlepšenie, ale už ma prestalo baviť vždy sa zaujímať o to, čo si ostatní myslia,“ priznáva ďalej. Keď podstúpila odstránenie konečníka a zavedenie stomického vaku, jej symptómy do veľkej miery ustúpili.

Čakala ju však dlhá cesta opätovného získavania sebavedomia. Nepomohla však len sebe, ale aj všetkým ostatným ženám, ktoré trpia týmto ochorením, pretože pre nich pravidelne prináša módne tipy, ktoré im zároveň zabezpečia pohodlie. „Máme právo sa hnevať a byť smutní/é a mať zlé dni. Ak sa potrebujete poľutovať, poľutuje sa. No potom sa pozbierajte a pokračujte,“ hovorí odhodlaná mamička.