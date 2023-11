Pri rozvode ho povzbudzovala, aby si dal prepichnúť ucho. Morgan Freeman má na nosenie náušníc mrazivý dôvod

Je dôležitou osobnosťou filmovej scény, za svoj život získal niekoľko prestížnych ocenení, je hercom, režisérom a jeho neoddeliteľnou súčasťou je pár zlatých náušníc. Práve tie vyvolávali mnoho otázok a tak sa Morgan Freeman rozhodol, že je čas na ne odpovedať.

Herec už dávnejšie fanúšikov ubezpečil, že má dobrý dôvod na ich nosenie. Ako píše portál LADbible, už ako malý sa chcel stať námorníkom. Najprv videl pirátsky film s Brucom Lancasterom ktorý náušnicu nosil a páčilo sa mu, ako to vyzerá. „A p otom som sa dozvedel, že námorníci ich majú, aby zaplatili za vlastný pohreb, ak zomrú v cudzej krajine,“ dodal Freeman.

V inom rozhovore zasa spomínal svoju pripútanosť k moru. Po tejto ozdobe vždy túžil a keď sa s manželkou rozvádzali, povzbudila ho, aby si šiel dať ucho prepichnúť. Až do svojich 35 rokov tak Morgan Freeman nemal žiaden piercing, napriek tomu, že o jednom odmalička sníval.

Svojim náušniciam venoval aj príspevok na Instagrame. Priznal v ňom, že ich nosí z rovnakého dôvodu ako námorníci. „Neustále sa ma na ne pýtajú. Pravdou je, že majú dostatočne vysokú hodnotu na to, aby mi niekto mohol kúpiť rakvu, ak zomriem na cudzom mieste,“ prezradil herec na sociálnej sieti. Dodal, že to tak robili námorníci, on je jeden z nich a preto ich nosí.