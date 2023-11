FOTO: Báli sa, ako bude reagovať, no zbytočne. Malé dvojičky majú najmilšieho bodyguarda na svete

Najskôr bola zmätená a nevedela, čo si o nich má myslieť, teraz ja ich najlepšou kamarátkou a obľúbili si ju tisíce ľudí. Josh, Kelly a ich sučka Lucy boli obyčajnou rodinkou, ktorej život sa zmenil príchodom dvojičiek na svet. Manželia Rheaumeovci sa zo začiatku obávali, ako ich domáci miláčik zareaguje na príchod nových členov. Bolo to pochopiteľné - pokiaľ dovtedy venovali všetku pozornosť len jej, po narodení detí sa priority trochu upravili. Ako sa však ukázalo, ich obavy boli zbytočné.

Je ich strážny anjel

„Bola zmätená, p okúšala sa ísť do autosedačky, zaujať ich miesto, aby mohla opäť upútať našu pozornosť, “ spomína si s úsmevom Josh. Netrvalo však dlho a do dvojčiat sa zamilovala. Manželia prišli na to, že ak Lucy budú zapájať do výchovy detí, môžu tak využiť všetko, čo ju dovtedy naučili. Psík im teraz pomáha s podávaním detského oblečenia či plienok a Josh vraví, že sa stal strážnym anjelom ich dievčat.

Dvojica si sučku adoptovala pred siedmimi rokmi, keď otec rodiny prežíval ťažké obdobie. V tom čase totiž stratil prácu a psík, ktorý s nimi dovtedy žil, zomrel. Lucy tak rozžiarila ich dni, začali ju trénovať a dnes jej nerobí problém manželom pomáhať.

Dôležitá je väzba

„Vie veľmi dobre rozpoznávať predmety, má to akoby vtlačené do mozgu,“ hovorí Josh, podľa ktorého sa Lucy trénuje ľahko. Videá z každodenného života s dvojičkami a ich najlepšou kamarátkou zdieľa na sociálnych sieťach, kde sympatického psíka sleduje množstvo fanúšikov. Na prechádzkach mestom ju mnohí spoznávajú, hladkajú ju alebo jej ponúkajú maškrty.

Jediná rada, ktorú má Josh pre rodičov obávajúcich sa, ako ich domáci miláčik zareaguje na príchod nového člena rodiny, je trpezlivosť. „Dôležitá je väzba, byť svojmu psovi nablízku. Psíci chcú pre nás len to najlepšie,“ vraví a uzatvára: „Dajte im trpezlivosť, ktorú potrebujú a keď sa im podarí dosiahnuť to, čo chcete, posilnite ich pozitívny prístup.“