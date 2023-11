Dara Rolins o svojej pätnásťročnej dcére: Lola sa rozhodla, že pôjde vlastnou cestou. Som na ňu hrdá

Lola beží do života. Dcéra Dary Rolins a jej expriateľa, hudobníka Matěja Homolu vyrástla oveľa rýchlejšie, ako to jej slávni rodičia očakávali. Dnes je z nej už pätnásťročná tínedžerka a zdá sa, že sa v živote vydá vlastnou cestou. Vyskúšala si síce povolanie modelky aj speváčky, ale zdá sa, že to nie je nič pre ňu.

Obom rodičom robí študentka Lola radosť a sú na ňu patrične hrdí. Onedlho však vyletí z hniezda a životom bude kráčať svojou vlastnou cestou. Jej mama pre český denník Blesk prezradila niekoľko detailov z Lolinho života.

Dvere si chce otvoriť sama

Dara Rolins aj Matěj Homola sú aktívni v šoubiznise, obaja sa venujú hudbe a za svoju prácu sú uznávaní. Navyše Dara patrí k našim najlepším speváčkam a mnohí ju považujú aj za módnu ikonu. Je preto logické, že niektorým už napadlo, či sa aj kroky ich dcéry budú uberať podobným smerom a vyberie si podobnú kariéru. K čomu by jej mohli dopomôcť aj rodičia.

Podľa Dary to však nehrozí. A zdá sa, že Lola to bude mať v živote inak. „Rozhodla sa, že si pôjde svojou vlastnou cestou. Vníma a cíti tú možnosť toho, že by sme jej tie dvere vedeli otvoriť, ale sama vyhodnotila, že si ich chce otvoriť sama. Vyskúšala si byť modelkou aj speváčkou, pretože som ju mala ako hosťa na koncerte v O2 aréne. Po oboch zážitkoch a skúsenostiach vyhodnotila, že to fakt nie je sranda a že klobúk dole,“ prezradila Dara.

Zároveň dodala, že dcéra pochopila, ako sú všetky skúšky otravné, ako dlho to trvá, že stále tú osobu niekto štylizuje, stále ona na niekoho čaká, stále sa jej niekto hrabe vo vlasoch a hovorí jej, ako má vyzerať, ako sa má smiať. „Tak povedala nie. A mne je to vlastne strašne sympatické. Ja aj Matěj sme za to radi,“ uzavrela speváčka spokojne.