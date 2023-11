Roky sa jej smiali za to, že má konské zuby a nikdy sa neusmieva. Jej život zmenil jeden radikálny krok

Celý život mala problémy s chrupom, ktoré vyústili až do panického strachu zo zubárov. Musela si však zvyknúť aj na rôzne posmešky a na to, že sa nikdy neusmeje. Snažila sa na seba nestrhávať pozornosť a jej sebavedomie neexistovalo. 42-ročná mama štyroch detí Leona Clarkeová z Londýna v detstve trpela zápalom ďasien, ktorý vznikol hromadením zubného povlaku. Tento stav podľa nej spôsobil to, že jej predné zuby začali vyčnievať do takej miery, že nevedela zatvoriť ústa.

S posmeškami sa zžila

V škole si všetci robili srandu z jej „konských zubov“. Keď sa jej nevlastná sestra už nedokázala pozerať na to, aké problémy jej v bežnom živote spôsobuje chrup, navrhla, aby si ho dala opraviť. Leona skutočne navštívila niekoľko britských kliník, kde zistila, že by ju zákrok vyšiel na 22-tisíc libier (približne 25-tisíc eur).

Takúto sumu si však nemohla dovoliť, preto sa začala obzerať po lacnejších alternatívach, až objavila kliniku v Turecku. Tam jej ponúkli balíček za 6-tisíc libier. „Moje zuby boli hrozné. Boli veľké a objemné. Mala som nulovú sebadôveru, ľudia si mysleli, že som tichá, pretože som vždy mala zatvorené ústa,“ spomína Leona podľa Daily Mail na obdobie pred zákrokom, ktorý jej zmenil život.

„To, že mám konské zuby, mi hovorili tak často, až som ich začala vidieť aj ja pri každom pohľade do zrkadla,“ opisuje. Žena však prekonala všetky svoje obavy aj fóbie zo zubárov a vydala sa na zákrok do Turecka.

Prekonala vlastný strach

