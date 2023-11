Odborník na výživu: Rodičia deťom tri silné kávy nedajú, ale energetický nápoj áno. Je to výbušný koktail

Keď v roku 1987 vypustili do Európy prvý energetický nápoj, jeho vynálezcovia to mysleli dobre. Chceli ľuďom dopriať rýchly a dostupný zdroj energie, no netušili, že o necelé štyri desaťročia budú energetické nápoje bezstarostne konzumovať ako limonádu aj 10-ročné deti, a to aj napriek varovaniu odborníkov. „Pýtam sa rodičov: Dali by ste svojmu dieťaťu vypiť tri silné espressa za sebou? Nedali. Tak prečo ich necháte piť toto?“ povedal v rozhovore pre DVTV odborník na výživu detí Pavel Suchánek, ktorý má odkaz pre všetkých rodičov.

Deti sú závislé

„Prirovnal by som to k pitiu alkoholu. Pri ňom všetci vieme, že je nebezpečný a že poškodzuje mozog, obličky aj pečeň. Ale energetické nápoje sú pomerne nová záležitosť, takže ich dlhodobý vplyv a prípadné následky nie sú natoľko známe,“ vysvetľoval pre týden.cz Suchánek, no vraví, že je isté jedno. Energetické nápoje spĺňajú dennú dávku kofeínu, takže deti od neho začínajú byť závislé.

Problémom podľa neho je veľmi silná reklama. Energetické nápoje propagujú napríklad aj špičkoví olympijskí športovci a vytvárajú dojem, že kým sladené nápoje sú zlé, tak energetické nápoje sú bezpečnejšie.

Výbušný kokteil

„Množstvo cukru je pritom porovnateľné a naviac je tam obrovský podiel nielen kofeínu, ale taktiež látok zosilňujúcich a predlžujúcich jeho účinky,“ uviedol odborník. O energetických nápojoch v rukách detí hovorí ako o výbušnom koktaile, o ktorom zatiaľ netušíme, čo robí s detským mozgom. „Ale to, že to nie je nič dobré, to je isté,“ skonštatoval Suchánek.

