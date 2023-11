Získal si ju prekvapivým darčekom. Sajfa prezradil, ako kedysi zaujal nedosiahnuteľnú krásku Veroniku

Matej "Sajfa" Cifra a Veronika Ostrihoňová patria k harmonickým párom v slovenskom šoubiznise a už roky sú spolu. Dnes navyše vychovávajú aj dve deti, dcéru Sáru a syna Šimona. Svoje áno si povedali v roku 2016, no ako Cifra prezradil v relácii RTVS Hit roka, prvé rande absolvovali už v roku 2009. Čím si Matej Veroniku získal, že mu nakoniec dala svoje srdce?

Nemáš u nej šancu

Keď sa do nej zapozeral, mal 30 rokov, ona o desať menej. Blonďavé dievča, ktoré stretli náhodou v kaviarni, bolo očarujúco krásne. Nemáš u nej šancu, kašli na to, radil mu kamarát. A najskôr mal pravdu, spočiatku o neho nejavila veľký záujem.

Na svoje prvé stretnutie spomínajú dodnes so smiechom. V roku 2009 sa spoznali v nákupnom centre. „Bolo to v kaviarni,“ prezradila Veronika v relácii Neskoro večer. V tom čase práve odchádzala do New Yorku na vysokú školu, a preto Sajfu najskôr ignorovala. Nemala záujem o žiaden vzťah.

Prekvapil ju

No nakoniec predsa len došlo na prvé stretnutie. Bolo to na Deň detí a tam Matej Veroniku prekvapil. Ešte aj dnes moderátor vraví o roku 2009 ako o tom prelomovom, keďže vtedy spoznal svoju budúcu ženu.

Veronika vtedy naskočila do Sajfovho auta a on zaklopkal na taký kastlík. „Otvorila ho a tam bolo Kinder vajce. A ja hovorím: „Je Deň Detí!,“ spomínal s úsmevom Sajfa na ich prvé rande. Najznámejším čokoládovým vajíčkom si blondínku zrejme získal, keďže aj po toľkých rokoch im to stále klape.