Nádor ho pripravil o zrak, ten mu ale prinavracia pivo. Unikátny projekt pomôže nielen nevidiacemu Jiřímu

„Zistili mi nádor na mozgu, ale nevzdal som sa, hoci mi to trochu vzalo vietor z plachiet a takmer som si kvôli tomu nemohol splniť svoj sen stať sa sládkom,“ opisuje Jiří Pardubský pre Deník.cz svoj prvý stret so zákernou chorobou. Tá okrem iného spôsobila, že v podstate oslepol. Jeho láska k pivu bola ale príliš veľká, aby ho to zastavilo. A osud mu nakoniec do cesty prihral kamaráta, ktorý mu svojou oddanosťou nesmierne pomohol.

Najhoršia vec

Keď Jiří prišiel o zrak, najhoršie bolo zmieriť sa s tým, že už nikdy nebude normálne vidieť. „Po narkóze som sa zobudil do tmy. Áno, mám zvyšky zraku. Vidím obrysy a kontrast. Po operácii ma rehabilitačná sestra naučila sedieť a logopédka ma naučila znovu hovoriť. V tom čase som sa musel zmieriť s tým, že sa mi zrak už nikdy nevráti. Zo dňa na deň som prestal vidieť,“ zveril sa. Vďaka priateľovi, ktorého spoznal prostredníctvom varenia piva, je ale všetko lepšie.

Petr Kváš je majiteľ malého pivovaru v českých Přesticiach. Jiří sa s ním stretol na pivnom festivale, pričom vtedy už mal za sebou prvý pokus vo varení piva, keď pripravil várku nápoja nazvaného Jiříkovo videní. Práve to inšpirovalo Petra, aby pomohol nielen Jiřímu, ale aj ďalším ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V apríli sa preto spolu vydali na uznávanú degustačnú súťaž. Cestou sa Jiřího pýtal, ako by mu mohol pomôcť splniť si sládkovský sen.

Pomôžu aj ďalším

Ten len s úsmevom odpovedal, že sa zaňho nikto iný učiť nemôže. „ Že na to jednoducho nevidím, ale že by mi pravdepodobne pomohli špeciálne okuliare Orcam pre nevidiacich," spomína na svoju odpoveď Jiří, ktorý ju ale myslel len ako žart, keďže stoja niečo cez 5-tisíc eur. Okuliare s malou zabudovanou kamerou a reproduktorom dokážu hendikepovaným ľuďom zjednodušiť rozpoznávanie predmetov.

Jeho priateľovi to však nedalo a časom navrhol zopár kamarátom a pivným znalcom, že by spolu mohli vytvoriť špeciálny rad pív, z ktorých výťažok poputuje práve na tieto okuliare pre Jiřího. Jeho nápad slávil úspech, keďže pozitívne reagovalo až pätnásť pivovarníkov. Na projekte nakoniec pracovali šesť pivovarov, jeden dokonca z Rakúska. „ Aj vďaka nim bude Jirka už čoskoro môcť viesť lepší bežný život. Ako to tak vyzerá, nové okuliare by mohol vďaka všetkým pivárom dostať už pod stromček, “ teší sa Petr.