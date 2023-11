Kofola prišla s príchuťou, ktorá vyvolala veľkú diskusiu. Ľudia sa rozdelili do dvoch táborov

Viac ako pätnásť rokov predstavuje Kofola svoje vianočné limitované edície nápojov, ktoré sú inšpirované tradičnými vianočnými vôňami. Po spojení so slivkami, so škoricou či čokoládou si tento rok popri neškodných vanilkových rožkoch zvolila aj príchuť, ktorá vyvolala veľkú diskusiu. Príchuťou rumu časť verejnosti pobúrila. Spoločnosť sa však bráni.

Pozor na návyk

„Kofola s príchuťou rumu je ďalšia z radu originálnych limitovaných edícií, ktoré majú spotrebiteľom navodiť atmosféru a čas Vianoc,“ cituje portál TV Noviny hovorkyňu spoločnosti Janu Ptačinskú Jirátovú. Rumová aróma sa ale nestretla u všetkých s pochopením a to najmä pre možný senzorický návyk v mladom veku.

„Rovnako ako prekáža nealko pivo, problematická je aj rumová Kofola. Ide o senzorický návyk a normalizáciu ‚pitia‘. Ani dieťa si len tak nezapáli cigaretu bez nikotínu či tabaku,“ myslí si odborník Petr Freimann, ktorý v Česku stojí za iniciatívou Nechmel děti a dlhodobo na tento problém upozorňuje. K jeho názoru sa pridávajú aj ďalší. Všetko však závisí aj od nastavenia rodiny.

„ Ak je v domácnosti alkohol tolerovaný, tak môže takýto nealkoholický nápoj asociovať, že pitie rumu je v poriadku. Ak rodina alkohol nepodporuje, dieťaťu takáto spojitosť ani nenapadne," vysvetľujú pre TV Noviny.

Kofola deťom do rúk nepatrí

Podľa Freimanna však jediným problémom nie je príchuť. Vyzdvihuje totiž, že kofola, rovnako ako nealko pivo, nie je určená pre deti.

„ Každý rodič si preto musí zvážiť sám, nakoľko bude konzumáciu týchto nápojov u svojich potomkov podporovať. V tomto prípade by som sa tomu osobne určite vyhol, rizikové to je,“ vysvetľuje pre portál iDnes s tým, že deťom do ruky nepatria ani energetické nápoje či nikotínové výrobky.

Kofola si však za svojím rozhodnutím stojí a pred negatívnymi reakciami sa bráni. „S Kofolou necielime na detské publikum a s odborníkmi úplne súhlasíme, že deťom alkohol do ruky nepatrí,“ ozrejmuje Ptačinská Jirátová. „Ide o špeciálnu edíciu dostupnú len v predvianočnom čase a v obmedzenou množstve. Jej ďalšiu výrobu už neplánujeme,“ dodáva.