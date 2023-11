Vymanili sa z chudoby a stali sa slávnymi. Spoznajte päť celebrít, ktoré vytrvalo išli za svojimi snami

Cesta k úspechu alebo za vysneným cieľom býva mnohokrát tŕnitá, nakoniec však stojí za to. Svoje o tom vie kopa osobností, ktoré to nevzdali aj napriek polenám, ktoré im pod nohy hádzal život - a dnes sú za svoju prácu uznávané. Ktoré celebrity museli prejsť dlhú cestu, aby dosiahli vytúžený výsledok?

5. Stephen King

Americký spisovateľ, ktorý je známy literárnou tvorbou hororov a fantasy, začínal ako chudobný autor. Keď si bral svoju ženu, na svadbu si dokonca musel od svojich priateľov požičať oblečenie. Na začiatku bol so svojím rukopisom niekoľkokrát odmietnutý, no jeho to neodradilo, práve naopak. Bol vytrvalý, nevzdával sa a nakoniec sa z neho stal najslávnejší autor hororov. Dnes žije Stephen King svoj sen a podľa vlastných slov je rád, že sa ho pred rokmi nevzdal.

4. J. K. Rowlingová

Ani Kingova kolegyňa zo Spojeného kráľovstva to na začiatku nemala na ružiach ustlané. Autorka slávnych kníh o chlapcovi, ktorý prežil, bola po rozvode s bývalým manželom na dne a nemala dostatok peňazí ani na uživenie seba a svojho syna. Aj J. K. Rowlingovú a jej prvú knihu o Harrym Potterovi odmietli v mnohých vydavateľstvách, až jej jedno prikývlo - a zvyšok je história. Dnes patrí medzi najúspešnejšie spisovateľky na svete a z Harryho Pottera je fenomén. „Znie to ako klišé, ale nikdy sa nevzdávať je jediné riešenie,“ uviedla v jednom z rozhovorov.

3. Danny DeVito

Detstvo Dannyho DeVita bolo materiálne chudobné - s rodičmi, ktorí vlastnili obchod s cukríkmi, a dvomi staršími sestrami vyrastal v mestečku Asbury Park. „Mimo sezóny sme nemali žiadne peniaze. Mohli sme si dovoliť iba hamburgre z fast foodu. Zastavovali sme sa, keď sme uvideli, že niekde predávajú benzín za 50 centov. Každý prispieval, čím mohol,“ povedal herec. Okrem toho, že jeho rodina na tom bola finančne zle, v susedstve sa mnohým darilo ešte horšie a často končili pri drogách a závislostiach. Našťastie, Dannyho to obišlo a heroín, ktorý bol vtedy v móde, ho nikdy nelákal. Videl totiž, ako dopadnú ľudia, ktorí sa naň upútali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0u4NLWkcqa5SZLXMN83pH3gouS4VEaG88D2vECJgXQRAFnsZx17rwYrjG5Wi2wqspl&id=100063644227353

Za prvý herecký džob dostával 68 centov týždenne, čo nebola nejaká závratná suma. Dôležitou úlohou, ktorá značne ovplyvnila jeho kariéru, bola postava slabomyseľného pacienta psychiatrickej liečebne v slávnej dráme Prelet nad kukučím hniezdom v réžii Miloša Formana. Úlohu vo filme získal aj vďaka svojmu priateľovi a spolubývajúcemu, ktorým bol Michael Douglas.

