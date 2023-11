Do cieľa sa pretancovala na babičkinu počesť. Bežkyňa s Downovým syndrómom dokázala na maratóne veľkú vec

Je jednou z prvých žien s Downovým syndrómom, ktorým sa podarilo úspešne dokončiť slávny maratón v New Yorku.

Jej bežecká cesta začala v čase, keď jej babičke diagnostikovali Alzheimera. Aby s mamou ostali fit, začali behávať a pretekať. „ Moja mama nám hovorila, že utiekla z domova dôchodcov a precestovala miesta ako Kalifornia či Colorado, “ spomína Sandy Williamson, mama Kayleigh, ktorá sa nedávno zapísala do histórie. Mladá bežkyňa je totiž jednou z prvých žien s Downovým syndrómom, ktoré dokončili maratón v New Yorku.

Vidí do ľudských sŕdc

Kayleigh sa ho chcela zúčastniť na počesť svojej babičky a premeniť jej príbehy na skutočnosť. Spolu sa do New Yorku už pozrieť nestihli. „Rada behám, cítim sa pritom šťastná,“ hovorí Kayleigh pre magazín People.

Maratón zabehla v tričku s nápisom „ Bežím na pamiatku mojej starej mamy, na spomienkach záleží! “. Toto mesto a nová skúsenosť Sandy úplne zmenili to, ako sa pozerá na vlastnú dcéru. „Má schopnosť vidieť do ľudských sŕdc, celý čas mi pripomínala, že bežíme za babku,“ spomína mama.

Vozík nepotrebuje

Ich desaťhodinový beh bol vraj plný tanca, objímania a podávania rúk. Kayleigh sa zastavila vždy keď počula hudbu a začala tancovať. Celá cesta bola pre ňu veľmi emotívna, rozplakala sa a aj keď ju počas posledných kilometrov trápila bolesť svalov, odmietla sa vzdať. Ako sama spomína, už navždy si zapamätá pocity, ktoré prežívala v cieľovej rovinke.