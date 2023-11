Bol prvým pirátom z Karibiku. Spoznávate chlapca, ktorý sa aj v dospelosti dokáže tešiť z maličkostí?

„Deti sa dokážu tešiť z maličkostí, dokážu si predstavovať a vytvárať tie najúžasnejšie príbehy. Dokážu sa hrať na pirátov, princezné, vojakov či automechanikov a nezaťažovať sa tým, či je to dokonalé a či to nie je trápne, či to je vhodné. Jednoducho sú. Skúsme aj my jednoducho byť. Tu a teraz." Takéto posolstvo pred časom napísal na sociálnu sieť známy slovenský herec, ktorý nikdy neprišiel o svoje vnútorné dieťa. „Aj keď sme dospelí, inšpirujme sme sa u detí. Lebo v tej úprimnej, čistej detskej naivite je predsa ukrytý kľúč pre náš celý život," dodal.

Na obrázku spred desaťročí pózuje ako pirát s páskou cez oko, šabľou v jednej ruke a hákom v druhej. Jeho výraz predznamenával, že v budúcnosti bude schopný dramatických úloh vo filmoch, seriáloch i v divadle.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Foto: Instagram/J.B.

