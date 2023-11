Zuzana Kronerova: Otec si na mňa vždy našiel čas. Bol veľmi skromný a nikdy sa nikam nepredieral

Túžila byť zmrzlinárkou, bavili ju aj jazyky, no keď zacítila vôňu divadelnej šatne, začala sa zaoberať myšlienkou, že sa vydá po stopách slávnych rodičov. Hoci legendárny Jozef Kroner nechcel, aby jeho jediná dcéra Zuzana bola herečkou, napokon jej dal do života množstvo cenných rád. „Pre mňa bol najlepším otcom na svete," vyznáva sa herečka v rozhovore pre Plus 7 Dní. Len málokto však vie, prečo spolu vo filmoch účinkovali tak veľmi málo.

Nič jej nedarovali

„Rodičia ma nenápadne od herectva vždy odrádzali. Vedeli, samozrejme, že okrem talentu treba mať veľkú dávku šťastia," priznáva herečka Zuzana Kronerova, ktorá po umeleckej dráhe v skutočnosti nikdy ani netúžila.

Foto: TASR

Keď však jej rodičia prišli z martinského divadla do Slovenského národného divadla, niečo sa zmenilo. „Zo začiatku sme nemali kde bývať, tak sme prespávali v divadelnej šatni. Pár krokov za ňou bola maskérňa, rekvizitáreň, garderóba... Všetko to boli špeciálne vône a pre mňa čarovné miesta," pokračuje s tým, že keď vyrástla, len tak zamierila na prijímacie skúšky na dramaturgiu na VŠMU.

„Vôbec som netušila, či ma vezmú. A keď sa to stalo, mala som zmiešané predstavy. Všetko, čo od nás chceli, sa mi zdalo akési nezmyselné a čudné. Aj som chvíľu chcela zutekať. Napokon pedagógovia, z ktorých som bola vyľakaná a nesúhlasila som s ich metódami, sa časom stali mojimi najmilšími," spomína si na kolegov svojho otca, ktorý jej napriek slávnemu menu na skúškach nič nedarovali.

Gény sú mocné

Napriek tomu si uvedomuje, že gény sú mocné. „Navyše to, že sme vyrastali v komediantskom prostredí, sa na nás muselo podpísať. Okrem toho každý človek, ktorý považuje svojich rodičov za vzor, sa im chce podobať," vyznáva sa Zuzana, ktorá o svojom otcovi hovorí ako o najlepšom na svete.

Foto: TASR

