Mamičky, obdivujem vás, ste najviac silné! Natália Puklušová zistila, o čom je tehotenstvo naozaj

Diváci ju poznajú najmä zo seriálov Oteckovia či Búrlivé víno, ona však teraz rieši najmä starosti zo súkromia. Herečka Natália Puklušová sa totiž už čoskoro po prvýkrát stane mamou. Hoci sa na svoju novú rolu nesmierne teší, ani jej tehotenstvo nie je úplne bezproblémové. Najnovšie sa fanúšikom na sociálnej sieti zverila, ako sa cíti pred nadchádzajúcim pôrodom.

Bez mobilu ani na krok

Budúca mamička, ktorá už čoskoro začne novú životnú etapu s partnerom, režisérom Michalom Margušom, sa posťažovala, že počas tehotenstva ju najviac trápi tŕpnutie prstov. „A bolia ma kostičky. Zistila som, že sa to deje vtedy, keď držím telefón. Tŕpnu mi prsty, tŕpnu mi ruky,“ dodala Natália Puklušová.

Zároveň s úsmevom priznala, že pravdepodobne to súvisí s nadmerným používaním mobilného telefónu. S tým súhlasil aj priateľ Michal, ktorý so smiechom podotkol, že telefón jeho partnerka nepoužíva, asi len keď spí. Aj vtedy však podľa neho nie je mobil od Natálie ďaleko.

Strach z nepoznaného

Príchod prvého dieťatka šťastného páru je naplánovaný na december. „Stať sa rodičom ma celkom vystrašilo. Najviac sa bojím toho, že budem unavená, lebo som človek, ktorý potrebuje veľa spánku. Veľa strachov sa vyplavuje, ale ja viem, že je to iba strach z nepoznaného,“ uviedla na sociálnej sieti.

Napriek všetkému sa obaja budúci rodičia na ich potomka tešia a dôsledne pripravujú. Natália tiež vyjadrila podporu všetkým ostatným mamám, keďže teraz sama vie, že tehotenstvo a všetko s tým spojené nie je ani zďaleka jednoduché. A pre ženu je to náročné obdobie. „Obdivujem všetky tehotné ženy, som si myslela, že to majú ľahšie, ale nie! Je to fakt že mega odvaha. Držím vám palce ženy! Ste najviac silné!“ napísala.