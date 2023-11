Ivo a Jakub sa starajú o dvoch rómskych chlapcov, ktorých opustili matky: Narodili sa nám v srdciach 

Hovoria si bratia, aj keď majú odlišných biologických rodičov. Dominik a Milan mali podobný osud - ich biologické matky sa ich po narodení vzdali a ich budúcnosť nevyzerala dobre. Všetko sa zmenilo, keď sa ich ujali partneri Ivo a Jakub, ktorí si dvoch rómskych chlapcov zobrali do pestúnskej starostlivosti. Partneri hovoria, že v deň, keď chlapci prešli prah ich bytu, sa im narodili v srdciach.

Mali iba jednu požiadavku

Ivo sa do Prahy presťahoval z Nového Mesta nad Váhom a práve v Česku sa spoznal s Jakubom. Ako uviedli pre Aktuálně.cz, na začiatku vzťahu sa vôbec nebavili o tom, že by raz mohli mať rodinu, no pribúdajúcimi rokmi sa to menilo.

„Partner je starší a ja som to bral trošku inak ako on. V tej dobe pre mňa rodina nebola prioritou, ale nakoniec sme prišli k záveru, že by nás tento krok mohol niekam posunúť, a začali sme zisťovať, aké sú možnosti,“ spomínal Jakub, ktorý je s Ivom už niekoľko rokov v registrovanom partnerstve. Ich cesta za rodinou ale nebola jednoduchá.

Pri zvažovaní možnosť prišli k tomu, že najlepšou a takmer jedinou cestou pre nich bude dlhodobá pestúnska starostlivosť. Už počas polročných príprav, ktoré musia absolvovať pestúni, sa rozhodli, že do svojej rodiny príjmu dieťa akéhokoľvek etnika. „Brali sme to tak, že ako gayovia sme menšina a nebude nám vadiť dieťa, ktoré patrí do inej menšiny,“ vysvetľovali. Ich jedinou požiadavkou bolo, aby dieťa bolo čo najmladšie a ich prianie sa vyplnilo.

Narodili sa v ich srdciach

