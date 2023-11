Stanislav Gurský: Až keď sa za posledným baníkom zatvorí fáracia klietka, uvedomím si, že je koniec

Prvý raz sfáral do bane v júli roku 1972 a vtedy sa jeho život navždy spojil s baníctvom. Stanislav Gurský prešiel mnohými pozíciami – od banského pomocníka, cez technického ašpiranta, vedúceho zmeny, záchranára až po riaditeľa. Dnes je podpredsedom predstavenstva Hornonitrianskych baní Prievidza a zároveň manažérom, ktorý už niekoľko rokov rozvíja alternatívne výrobné programy v bývalých banských priestoroch. Nebude chýbať ani pri poslednom fáraní a spolu so svojimi kolegami baňu Nováky vyprevadí do histórie. Pre DOBRÉ NOVINY sa s ním zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore so Stanislavom Gurským so dozviete: ako baníci vnímajú definitívny koniec ťažby na Slovensku

čo zostáva ukryté a nevyťažené pod zemou

že aj na Slovensko máme metro, aj keď priemyselné

čo je to banícky stav

ako na hornej Nitre vyprevadia bane do histórie



Aká je nálada v bani Nováky pár týždňov pred definitívnym ukončením ťažby?

My, baníci sme racionálni ľudia, poznáme svoje ložiská, veľmi dobre vieme, aké majú limity a aj to, že sa jedného dňa vyťažia a naše podnikanie sa skončí. Mrzí nás však, že v Novákoch sa všetko udeje predčasne. Pod zemou zostáva nevyťažených niekoľko miliónov ton hnedého uhlia, ktorých ťažbu sme mali, podľa pôvodných odhadov, dokončiť niekedy v rokoch 2030-35. Na základe rozhodnutia vlády o útlme baníctva však zatvárame skôr. Ale rešpektujeme to a prispôsobili sme sa novej situácii.

Z Vašich slov však zaznieva aj troška sklamania?

Úprimne, očakávali sme, že koniec baní prebehne odborne a ľudsky, že ťažbu budeme postupne utlmovať, až sa úplne zastaví. V baníctve vždy platila zásada, odviesť si prácu do konca. Cieľom geológa bolo nájsť ložisko, cieľom baníka vyťažiť ho. V prípade nováckych baní sa tak nestane. Keď ťažbu zastavíme, je to nezvratný stav. Do hnedouhoľnej bane sa nedá vrátiť, nie je možné ju zamknúť a ak treba, zasa odomknúť a zvyšok uhlia doťažiť. Všetko by sa muselo budovať od začiatku.

Ako prežíva človek, ktorý je celý život prepojený s baníctvom, jeho definitívny koniec?

Momentálne nezostáva veľa priestoru na sledovanie pocitov. Stále pracujeme naplno. Až do konca decembra musíme dodávať uhlie pre elektráreň a k tomu pribudli povinnosti spojené so zatváraním a likvidáciou banských prevádzok, s hľadaním možností využitia hnedých parkov banských areálov, či vytváraním nových pracovných príležitostí pre zamestnancov.

Tisíce vlakov plných uhlia putovali v Novákov z bane do elektrárne Foto: Archív HBP

Takže na sentiment či smútok ešte stále nedozrel čas?

Článok pokračuje na ďalšej strane: