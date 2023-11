Spoznali sme najsexi muža sveta. Moje deti si zo mňa budú robiť srandu, smeje sa hviezdny seriálový lekár

Už sú to takmer dve desaťročia, čo sa Patrick Dempsey objavil na televíznej obrazovke ako neurochirurg Derek „McDreamy“ Shepherd v seriáli Klinika Grace. Jeho stvárnenie šarmantného lekára vyvolalo také šialenstvo fanúšikov, že sa v priebehu rokov objavil na titulke magazínu People mnohokrát. Teraz si však odnáša domov najvzácnejší titul. Stal sa totiž Najsexi mužom sveta za rok 2023.

Je rád, že sa to stalo teraz

„Som rád, že sa to deje v tomto bode môjho života,“ povedal 57-ročný rodák z Maine magazínu People. „Je pekné získať za niečo uznanie a určite ma to nakopne, aby som to využil na niečo pozitívne,“ pokračoval Patrick Dempsey.

Veľmi blízke jeho srdcu je Dempsey Centrum, ktoré založil na počesť svojej zosnulej mamy na podporu onkologických pacientov a ich blízkych. Veľkú úlohu v jeho života zohráva aj starostlivosť o rodinu - radosť mu robia manželka Jilian a deti Talula, Sullivan a Darby.

Myslel si, že je to vtip

A čo mu prebehlo mysľou, keď sa prvýkrát dozvedel túto novinku? „Bol som úplne šokovaný a potom som sa začal smiať, že je to vtip,“ priznal herec so smiechom a dodal: „Vždy som bol predsa družičkou!“ Vraj by si nikdy ani len nepomyslel, že bude v takejto pozícii. „Deti si teraz budú zo mňa robiť srandu a sledovať ma, prečo som to práve ja,“ prezradil ďalej s úsmevom.

Najsexi muža sveta budú mať diváci možnosť vidieť už v decembri v životopisnom filme Ferrari od Michaela Manna, v ktorom stvárni talianskeho jazdca Piera Taruffiho. Patrick Dempsey tu tiež predvedie svoje šoférske schopnosti, keďže jazda na pretekárskom aute patrí medzi jeho najväčšie záľuby.