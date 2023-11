Nádherný životopisný príbeh o kráľovnej Alžbete II.

Po beletrizovaných životopisoch Marie Montessori, Ireny Sendler a Fridy Kahlo je tu Kráľovná . Príbeh o Alžbete II.

„Fascinovalo ma balansovanie medzi korunou a manželkou, hoci vždy prevážilo to kráľovské nad osobným,“ tvrdí autorka Eva-Maria Bast. „A dojímavá bola aj jej otázka: Budem ja, Lilibet, vlastne ešte existovať, keď sa stanem kráľovnou? Alebo potom zmiznem? Osobnosť kráľovnej ma fascinovala...a stále fascinuje.“

Keď sa mladá Alžbeta v roku 1938 stretne s očarujúcim gréckym princom Filipom, budúca následníčka trónu vie, že tento muž by mal stáť po jej boku. Spoločne čelia najväčšej úlohe Alžbety, ktorá sa pripravuje na to, aby sa stala anglickou kráľovnou. Pred mladomanželmi stojí tŕnistá cesta, ktorá otestuje pevnosť ich zväzku a rozhodujúcim spôsobom ovplyvní kráľovnin budúci život.

V júni 2022 oslávila kráľovná svoje platinové jubileum. Kráľovná Alžbeta II. bola nielen najdlhšie slúžiacim monarchom v britskej histórii, ale aj najstarším vládnucim monarchom na svete.

Foto: Ikar

„Musíme prejsť aj vašu korunováciu. Navrhujem leto budúceho roka.“

„Och,“ vzdychla. „Samozrejme.“

V skutočnosti ju však premiérove slová zasiahli ako facka. Do ním navrhovaného termínu zostávalo ešte šestnásť mesiacov! Znamenalo to, že Winston Churchill jej nedôveruje? Alebo chcel len prečkať rok smútku? Akosi predpokladala, že korunovácia bude v bližšom termíne. Skutočnosť, že to tak nebude, zvyšovala jej už aj tak veľkú neistotu. Túto otázku však nepoložila. Chcela ich oboch ušetriť trápnej situácie.

Autorka Eva-Maria Bast vo svojom biografickom románe Kráľovná osvetľuje úryvky z výnimočného života tejto fascinujúcej ženy a ukazuje kráľovnú v úplne novom svetle. O Alžbete II. existuje nespočetné množstvo materiálov, dokumentov, filmov a seriálov. Bastová to uchopila najlepšie ako vedela. Skvelé je, že si naštudovala aj historické pozadie, vtedajšiu spoločenskú situáciu a reálie. Je to príbeh nielen o kráľovnej, ale aj o svete, v ktorom žije. A to je na knihe autentické.

Autorka zvolila krátke kapitoly, veľa dialógov, takže príbeh sa číta ako po masle. Nazrieme do súkromia budúcej kráľovnej, pozrieme sa na zásnuby, sledujeme otcovu chorobu a samozrejme všetko vyvrcholí jej korunováciou. Porozumieme mladú Lilibeth, čo to znamenalo vyrastať v takejto role a prevziať neuveriteľnú zodpovednosť – byť kráľovnou celej krajiny, a už v takom mladom veku.

Foto: Ikar

Eva-Maria Bast je novinárka, redaktorka a spisovateľka, ktorá za svoju prácu získala mnohé ocenenia vrátane nemeckej lokálnej novinárskej ceny Nadácie Konrada Adenauera v kategórii história. Pod pseudonymom Charlotte Jacobi sa niekoľkokrát dostala aj na prestížny zoznam bestsellerov časopisu Spiegel.

Milan Buno, knižný publicista