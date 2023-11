Vdovcov spojili dve obrovské tragédie: Sme dôkazom, že nádej na šťastie a lásku nikdy nezomiera

Prežili najhoršie chvíle života, momenty, v ktorých pochybovali, či ešte vôbec dokážu nájsť silu žiť. Príbeh manželov Steva a Erin, ktorí aj napriek krutému osudu napokon opäť našli šťastie a lásku, je dôkazom toho, že slnko sa raz usmeje na všetkých.

Nechápe, prečo s ním ostala

Steve stretol svoju prvú manželku Wendy ešte na strednej škole. On však bol starší a po pár mesiacoch chodenia odišiel do iného mesta na vysokú školu. Snažili sa nejakým spôsobom fungovať na diaľku, ale Steve sa nechal veľmi ľahko zlákať všetkými nástrahami vysokoškolského života.

Okrem večierkov a litrom alkoholu nepohrdol ani drogami. „Vedel som, že by ju takýto život nikdy nezaujímal. Poškodilo mi to vzťahy, ovplyvnilo školu. Dodnes nechápem, prečo so mnou stále ostávala,“ spomína Steve v rozhovore pre The Epoch Times.

Odišla z ničoho nič

Po čase sa rozhodol svoj život obrátiť a vydať sa na správnu cestu. Steve sa úplne zmenil a o dva týždne na to požiadal Wendy o ruku. Počas 13-ročného manželstva sa im narodili štyria synovia. Steve pracoval v továrni, Wendy zas bola zdravotnou sestrou a veľa času venovala deťom. Vo chvíli, keď si mysleli, že ich život už nemôže byť lepší, prišla tragédia.

