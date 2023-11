Najstarší slovenský lekár, 96-ročný Karol Mika: Verte odborníkom a nie špekulantom na internete

„Z božej milosti som sa dožil 96 rokov," hovorí Karol Mika, ktorý je s prehľadom najstarším slovenským lekárom, ktorý ešte pracuje. Napriek vysokému veku stále ordinuje v Banskej Bystrici, svojich pacientov a práce sa vzdať nedokázal. Nedávno sa však stal obeťou konšpirátorov na sociálnych sieťach, a preto sa rozhodol ľudí varovať. Ľudia by mali veriť lekárom a nie špekulantom na internete. Medicínske hoaxy sú totiž nebezpečné a môžu mať fatálne následky.

Kým ho Pán Boh nepripúta na lôžko

Najstarší slovenský všeobecný lekár vníma medicínu ako svoje životné poslanie a napriek rozvíjajúcim sa technológiám namiesto do počítača pozerá radšej na pacientov. Hoci sa ho kompetentní rozhodli pred pár rokmi zastaviť a naordinovať mu nútenú penziu, on sa pomoci iným vzdať nechcel. S úsmevom hovorí, že tu pre svojich pacientov bude až do momentu, kým ho Pán Boh nepripúta na lôžko.

Už ako malý chlapec bol veľmi rád, keď sa dozvedel niečo o liečivých rastlinách a keď jeho brat ochorel na záškrt a lekári sa k nemu počas zimnej fujavice dostali na poslednú chvíľu, jeho záujem o medicínu narástol. A už ho neopustil.

Verte lekárom, nie špekulantom

Ani on sa však žiaľ pred časom nevyhol konšpiráciám na internete a to aj napriek tomu, že uznáva pokrok v medicíne, sleduje novinky a číta si o iných kolegoch či odborníkoch aj medikamentoch. Konšpirátori zneužili jeho meno prostredníctvom dezinformácií, ktoré na sociálnych sieťach šírili.

Upozornila na to tiež polícia, podľa ktorej by mali ľudia veriť lekárom a nie špekulantom na internete. „Ako pán Karol Mika hovorí v reportáži Televízie Markíza, podporuje činnosť polície proti hoaxom. A dodnes má nalepenú nálepku, ktorú od polície dostal,“ píše sa na ich sociálnej stránke.

Sestrička mu ukázala, čo našla

